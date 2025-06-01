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    Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Кубка России по количеству трофеев

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Кубка России по футболу и установил рекорд по количеству наград.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Армейцы одержали победу над «Ростовом» в суперфинале турнира — матч завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти ЦСКА выиграл со счетом 4:3, завоевав Кубок России в девятый раз в своей истории.

    Акинфеев стал лидером среди игроков ЦСКА по количеству выигранных кубков, опережая таких легенд клуба, как Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич, у которых по семь трофеев.

    Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, за который выступает с 2003 года. За время своей карьеры он также шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Суперкубок страны.

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