Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Кубка России по количеству трофеев

Вратарьстал восьмикратным обладателем Кубка России по футболу и установил рекорд по количеству наград.

Армейцы одержали победу над «Ростовом» в суперфинале турнира — матч завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти ЦСКА выиграл со счетом 4:3, завоевав Кубок России в девятый раз в своей истории.

Акинфеев стал лидером среди игроков ЦСКА по количеству выигранных кубков, опережая таких легенд клуба, как Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич, у которых по семь трофеев.

Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, за который выступает с 2003 года. За время своей карьеры он также шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Суперкубок страны.