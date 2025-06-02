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    Джокович продлит серию побед над Норри?

    Норри — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против британца Кэмерона Норри в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 02 Июня 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 15:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Норри

    Кэмерон впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

    В предыдущем раунде Норри одержал победу над своим соотечественником Джейкобом Фирнли — 6:3, 7:6, 6:2.

    Во втором круге британский теннисист обыграл аргентинца Федерико Гомеса — 7:6, 6:2, 6:1.

    Перед этим у Норри был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Норри выиграл восемь из девяти последних матчей. На неделе перед французским мэйджором он дошел до полуфинала на турнире в Женеве.

    Джокович

    Новак тем временем 16-й раз подряд вышел во вторую неделю Ролан Гаррос.

    На текущем турнире серб пока не проиграл ни одного сета. При этом все-таки стоит добавить, что ему досталась не самая сложная сетка.

    В первом круге Джокович выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

    Во втором раунде бывший первый номер мирового рейтинга одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

    После этого Джокович остановил австрийцу Филипа Мисолича — 6:3, 6:4, 6:2.

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    Победная серия Джоковича теперь составляет шесть матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

    В прошлом году Новак прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 7.60, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Новак выиграл пять предыдущих матчей против Кэмерона. Как раз незадолго до старта Ролан Гаррос серб обыграл британца в полуфинале турнира в Женеве — 6:4, 6:7, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче Джоковичу не понадобится дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Джокович?

    Матч Норри — Джокович состоится 02 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 7.60, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

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    Норри — Джокович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 02.06.202515:00. Джокович продлит серию побед над Норри?
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