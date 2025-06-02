Норри — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против британца Кэмерона Норри в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

В предыдущем раунде Норри одержал победу над своим соотечественником Джейкобом Фирнли — 6:3, 7:6, 6:2.

Во втором круге британский теннисист обыграл аргентинца Федерико Гомеса — 7:6, 6:2, 6:1.

Перед этим у Норри был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Норри выиграл восемь из девяти последних матчей. На неделе перед французским мэйджором он дошел до полуфинала на турнире в Женеве.

Джокович

Новак тем временем 16-й раз подряд вышел во вторую неделю Ролан Гаррос.

На текущем турнире серб пока не проиграл ни одного сета. При этом все-таки стоит добавить, что ему досталась не самая сложная сетка.

В первом круге Джокович выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

Во втором раунде бывший первый номер мирового рейтинга одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

После этого Джокович остановил австрийцу Филипа Мисолича — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Джоковича теперь составляет шесть матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

В прошлом году Новак прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 7.60, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Новак выиграл пять предыдущих матчей против Кэмерона. Как раз незадолго до старта Ролан Гаррос серб обыграл британца в полуфинале турнира в Женеве — 6:4, 6:7, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче Джоковичу не понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 1.92.