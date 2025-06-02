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    «Пескаре» ничего не светит

    Тернана — Пескара. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия C, 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тернана» — «Пескара»
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    Давиде Мерола
    2 июня в финале плей-офф за выход в Серию B чемпионата Италии по футболу сыграют «Тернана» и «Пескара». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тернана» — «Пескара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тернана»

    Турнирное положение: «Тернана» провела довольно успешный сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы Серии C.

    При этом «Тернана» в 38 матчах чемпионата добыл 74 очка. А вот отличилась команда 64 забитыми мячами в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тернана» переиграла «Виченцу» (3:1).

    До того команда подписала мировую с той же «Виченцей» (0:0). А вот поединок с «Джана Эрминьо» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тернана» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тернана» не проигрывает 3 матча кряду. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Тернана» традиционно неудачно противостоит «Пескаре». Из пяти последних очных поединков команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Пескара»

    Турнирное положение: «Пескара» в чемпионате выступила не столь успешно. Команда завершила сезон на 4 месте турнирной таблицы своей группы Серии C.

    Причем «Пескара» в 38 матчах чемпионата набрала 67 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Пескара» не смогла одолеть «Аудаче Чериньолу» (1:1).

    До того команда нанесла поражение тому же сопернику (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Вис Песаро» (2:0).

    При этом «Пескара» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пескара» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 55 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.

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    При этом «Пескара» не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и «Тернане» команда не проигрывает 5 матчей подряд.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в Серию B у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пескара» способна найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Тернана» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    • «Пескара» не проиграла в 4 своих последних матчах

    • «Пескара» не проигрывает «Тернане» 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тернана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Тернана» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева максимально мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

    Ставка: Победа «Тернаны» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тернана — Пескара?

    Матч Тернана — Пескара состоится 02 июня 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тернана — Пескара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тернана — Пескара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тернана — Пескара?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тернана — Пескара?

    Коэффициенты букмекеров: «Тернана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Тернана — Пескара: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.06.202522:15. «Пескаре» ничего не светит
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