Тернана — Пескара. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия C, 2 июня 2025 года

«Тернана»
Турнирное положение: «Тернана» провела довольно успешный сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы Серии C.
При этом «Тернана» в 38 матчах чемпионата добыл 74 очка. А вот отличилась команда 64 забитыми мячами в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тернана» переиграла «Виченцу» (3:1).
До того команда подписала мировую с той же «Виченцей» (0:0). А вот поединок с «Джана Эрминьо» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тернана» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тернана» не проигрывает 3 матча кряду. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Тернана» традиционно неудачно противостоит «Пескаре». Из пяти последних очных поединков команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Пескара»
Турнирное положение: «Пескара» в чемпионате выступила не столь успешно. Команда завершила сезон на 4 месте турнирной таблицы своей группы Серии C.
Причем «Пескара» в 38 матчах чемпионата набрала 67 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Пескара» не смогла одолеть «Аудаче Чериньолу» (1:1).
До того команда нанесла поражение тому же сопернику (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Вис Песаро» (2:0).
При этом «Пескара» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пескара» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 55 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.
При этом «Пескара» не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и «Тернане» команда не проигрывает 5 матчей подряд.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в Серию B у нее огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пескара» способна найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Тернана» имеет трехматчевую беспроигрышную серию
- «Пескара» не проиграла в 4 своих последних матчах
- «Пескара» не проигрывает «Тернане» 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тернана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.
- 2.00Леванте — Эйбар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Тернана» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева максимально мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.
Ставка: Победа «Тернаны» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01