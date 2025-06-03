Пайсанду — Крисиума. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2025 года

«Пайсанду»
Турнирное положение: «Курузу» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 20 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.
При этом «Пайсанду» в 9 матчах добыл всего 4 зачетных балла. А вот отличилась команда лишь 5 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курузу» уступили «Новоризонтиньо» (1:3).
До того команда была разгромлена «Баией» (0:4). А вот поединок с «Гоясом» завершился ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Пайсанду» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пайсанду» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Причем «Пайсанду» традиционно неудачно противостоит «Крисиума». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Курузу» всеми силами постараются оторваться от дна таблицы.
«Крисиума»
Турнирное положение: «Тигры» слабо стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Крисиума» в 9 матчах чемпионата набрала всего 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты «Коритибой» (0:1).
До того команда потерпела разгромное поражение от «Брагантино» (0:6). А вот чуть ранее она уступила еще и «Регатасу» (0:1).
При этом «Крисиума» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» бьются за выживание в Серии B. Вот только проиграла команда в 3 своих последних матчах.
При этом «Крисиума» лишь на один пункт отстает от спасительной 16 позиции. Да и победила команда всего лишь однажды.
В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Тигры» твердо намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем гол за матч
- «Крисиума» уступила в 3 своих последних поединках
- «Пайсанду» еще не побеждал в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пайсанду» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: «Курузу» потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.
Номинальные хозяева пытаются выбраться со дна таблицы, к тому же «Крисиума» в последнее время выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Пайсанду» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00