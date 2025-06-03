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    Оторвется ли «Пайсанду» от дна таблицы?

    Пайсанду — Крисиума. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пайсанду» — «Крисиума»
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    «Пайсанду»
    3 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Пайсанду» и «Крисиума». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пайсанду» — «Крисиума», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Пайсанду»

    Турнирное положение: «Курузу» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 20 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Пайсанду» в 9 матчах добыл всего 4 зачетных балла. А вот отличилась команда лишь 5 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курузу» уступили «Новоризонтиньо» (1:3).

    До того команда была разгромлена «Баией» (0:4). А вот поединок с «Гоясом» завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Пайсанду» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пайсанду» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Причем «Пайсанду» традиционно неудачно противостоит «Крисиума». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Курузу» всеми силами постараются оторваться от дна таблицы.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Тигры» слабо стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крисиума» в 9 матчах чемпионата набрала всего 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты «Коритибой» (0:1).

    До того команда потерпела разгромное поражение от «Брагантино» (0:6). А вот чуть ранее она уступила еще и «Регатасу» (0:1).

    При этом «Крисиума» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тигры» бьются за выживание в Серии B. Вот только проиграла команда в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Крисиума» лишь на один пункт отстает от спасительной 16 позиции. Да и победила команда всего лишь однажды.

    В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Тигры» твердо намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем гол за матч

    • «Крисиума» уступила в 3 своих последних поединках

    • «Пайсанду» еще не побеждал в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайсанду» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Курузу» потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.

    Номинальные хозяева пытаются выбраться со дна таблицы, к тому же «Крисиума» в последнее время выглядит бледновато.

    Ставка: Победа «Пайсанду» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пайсанду — Крисиума?

    Матч Пайсанду — Крисиума состоится 03 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пайсанду — Крисиума?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пайсанду — Крисиума?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пайсанду — Крисиума?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пайсанду — Крисиума?

    Коэффициенты букмекеров: «Пайсанду» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Пайсанду — Крисиума: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 03.06.202503:00. Оторвется ли «Пайсанду» от дна таблицы?
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