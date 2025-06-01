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    «Кремонезе» обыграл «Специю» и вернулся в Серию А

    «Специя» — «Кремонезе»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Кремонезе» одержал победу над «Специей» (3:2) в ответном стыковом матче за право выступать в Серии А.

    «Кремонезе»
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    «Кремонезе»

    У гостей дублем отметился Мануэль Де Лука, отличившись на 25-й и 79-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Микеле Коллоколо на 62-й минуте.

    В составе «Специи» отличились Франческо Эспозито на 83-й минуте и Лука Виньяли на 85-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия B. Переходные матчи
    Специя — Кремонезе 2:3
    Голы: 0:1 Мануэль Де Лука (25'), 0:2 Микеле Коллоколо (62'), 0:3 Мануэль Де Лука (79'), 1:3 Франческо Пио Эспозито (83'), 2:3 Лука Виньяли (85') Специя: Стефано Гори, Пшемыслав Висневски, Петко Христов, Алеш Матею (Лука Виньяли, 78'), Сальваторе Эспозито, Адам Надь (Франческо Кассата, 64'), Филиппо Бандинелли (Рашид Куда, 64'), Сальваторе Элиа (Аркадиуш Реца, 77'), Франческо Пио Эспозито, Джузеппе Ди Серио (Джанлука Лападула, 68'), Giuseppe Aurelio Кремонезе: Пауло Ацци, Франческо Фолино, Федерико Чеккерини, Томмазо Барбьери (Маттео Бьянкетти, 90'), Андреа Фулиньяти, Яри Вандепутте (Франческо Джелли, 73'), Микеле Кастаньетти (Шарль Пикель, 73'), Микеле Коллоколо, Франко Васкес (Маттиа Валоти, 80'), Деннис Йонсен, Мануэль Де Лука (Марко Насти, 90') Предупреждения: Франческо Пио Эспозито (21'), Франко Васкес (36'), Томмазо Барбьери (41'), Яри Вандепутте (66'), Маттиа Валоти (81'), Деннис Йонсен (90 + 7'), Аркадиуш Реца (90 + 8') Удаления: Лука Виньяли (90 + 5'), Марко Насти (90 + 9')

    По итогам 2-х встреч «Кремонезе» (0:0 и 3:2) вернулся в Серию А, а «Специя» продолжит выступать в Серии В.

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