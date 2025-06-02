Синнер — Рублев. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янника по итогам предыдущих раундов можно смело назвать главным фаворитом турнира.

На данный момент итальянец выглядит просто непобедимым, и есть подозрение, что его конкуренты максимально напряглись.

В третьем круге Синнер не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

Синнер выиграл семь из восьми последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 17 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

Рублев

Андре й впервые с 2022 года вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

Правда, на текущем турнире российский теннисист провел пока лишь два матча.

В третьем раунде Рублев должен был встретиться с Артуром Фисом, которому пришлось сняться из-за стрессового перелома в поясничном отделе позвоночника.

Пожалуй, можно сказать, что Рублеву повезло, поскольку в начале апреля он вообще без шансов уступил французу в Монте-Карло.

Во втором круге Андрей одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1, 7:6.

В стартовом матче Рублев выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Рублева можно поставить за 12.50.

Прогноз: Андрей возьмет пять-шесть геймов. Если повезет.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 3.55.