ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ПСЖ празднуют победуПариж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов Дезире Дуэ«ПСЖ» — «Интер» 5:0. Онлайн, прямая трансляция Пари НН — Сочи«Сочи» вернулся в РПЛ: хаос в «Пари НН» и второе подряд фиаско Гончаренко
  • 12:53
    • Нападающий «Краснодара» Кордоба не поможет сборной Колумбии из-за травмы
  • 11:30
    • Борис Миронов возглавил «Ладу»
  • 10:51
    • «ПСЖ» заработает более 148 млн за победу в Лиге чемпионов
  • 08:17
    • Симоне Индзаги: Я горжусь командой
  • 23:51
    • ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов
  • 13:12
    • Семин: ЦСКА лучше играет в обороне, чем «Ростов»
  • 10:29
    • Луис Энрике: Отдал бы «Золотой мяч» Усману Дембеле
    Все новости спорта

    Рублев шокирует Синнера?

    Синнер — Рублев. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Янник Синнер
    Прогноз и ставки на Синнер — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 02 Июня 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 15:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Синнер

    Янника по итогам предыдущих раундов можно смело назвать главным фаворитом турнира.  

    На данный момент итальянец выглядит просто непобедимым, и есть подозрение, что его конкуренты максимально напряглись.

    В третьем круге Синнер не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

    В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

    Синнер выиграл семь из восьми последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 17 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

    Рублев

    Андре й впервые с 2022 года вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

    Правда, на текущем турнире российский теннисист провел пока лишь два матча.

    В третьем раунде Рублев должен был встретиться с Артуром Фисом, которому пришлось сняться из-за стрессового перелома в поясничном отделе позвоночника.

    Пожалуй, можно сказать, что Рублеву повезло, поскольку в начале апреля он вообще без шансов уступил французу в Монте-Карло.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Во втором круге Андрей одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1, 7:6.

    В стартовом матче Рублев выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

    Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Рублева можно поставить за 12.50.

    Прогноз: Андрей возьмет пять-шесть геймов. Если повезет.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Рублев?

    Матч Синнер — Рублев состоится 02 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-10,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-10,0)» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Рублева можно поставить за 12.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Рыбакина — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шелтон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Тиафо — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рапид Вена — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Самсунспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бодрум — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Виллем II — Телстар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.51
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Рублев: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 02.06.202515:00. Рублев шокирует Синнера?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры