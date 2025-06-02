Синнер — Рублев. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Янник Синнер
Андрей Рублёв
Синнер
Янника по итогам предыдущих раундов можно смело назвать главным фаворитом турнира.
На данный момент итальянец выглядит просто непобедимым, и есть подозрение, что его конкуренты максимально напряглись.
В третьем круге Синнер не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.
В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.
Синнер выиграл семь из восьми последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.
Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 17 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.
Рублев
Андре й впервые с 2022 года вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.
Правда, на текущем турнире российский теннисист провел пока лишь два матча.
В третьем раунде Рублев должен был встретиться с Артуром Фисом, которому пришлось сняться из-за стрессового перелома в поясничном отделе позвоночника.
Пожалуй, можно сказать, что Рублеву повезло, поскольку в начале апреля он вообще без шансов уступил французу в Монте-Карло.
Во втором круге Андрей одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1, 7:6.
В стартовом матче Рублев выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.
Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Рублева можно поставить за 12.50.
Прогноз: Андрей возьмет пять-шесть геймов. Если повезет.
- 1.80Самсонова — Чжэн: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.44Шелтон — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Норри — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 3.55.