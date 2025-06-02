Александрова — Гауфф. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах выиграла у соотечественницы Вероники Кудерметовой (6:2, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 23 минуты.
Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
В первом круге мэйджора россиянка переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2). Во втором раунде Александрова обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:3).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.
Гауфф
Вторая ракетка мира Коко Гауфф на парижском мэйджоре не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос американка переиграла Марию Боузкову из Чехии (6:1, 7:6).
Гауфф в этой встрече допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.
На Открытом чемпионате Франции Гауфф также выиграла у чешки Терезы Валентовой (6:2, 6:4) и у австралийки Оливии Гадеки (6:2, 6:2).
В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 2 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, на победу Александровой букмекеры предлагают за 3.05.
Прогноз: Статистика личных встреч в пользу Коко Гауфф, американка трижды обыграла Александрову. Россиянка же в свою очередь добилась одной победы над Гауфф. Ставим на победу второй ракетки мира.
- 1.92Норри — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 3.55Синнер — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.02Зверев — Грикспор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Гауфф (-4.5) с коэффициентом 2.03.