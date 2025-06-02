Александрова — Гауфф. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Коко Гауфф из США в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах выиграла у соотечественницы Вероники Кудерметовой (6:2, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 23 минуты.

Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первом круге мэйджора россиянка переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2). Во втором раунде Александрова обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:3).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф на парижском мэйджоре не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос американка переиграла Марию Боузкову из Чехии (6:1, 7:6).

Гауфф в этой встрече допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

На Открытом чемпионате Франции Гауфф также выиграла у чешки Терезы Валентовой (6:2, 6:4) и у австралийки Оливии Гадеки (6:2, 6:2).

В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 2 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, на победу Александровой букмекеры предлагают за 3.05.

Прогноз: Статистика личных встреч в пользу Коко Гауфф, американка трижды обыграла Александрову. Россиянка же в свою очередь добилась одной победы над Гауфф. Ставим на победу второй ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: Фора Гауфф (-4.5) с коэффициентом 2.03.