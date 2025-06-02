ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило ЖубалНовый бразильский оплот обороны «Краснодара». Жубал пополнил ряды южан Игроки ПСЖ празднуют победуПариж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов
  • 20:15
    • ЦСКА обыграл «Ростов» и стал обладателем Кубка России
  • 21:12
    • Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА
  • 19:25
    • Соболенко одолела Анисимову и пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:37
    • Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2024/25
  • 17:41
    • Свентек с трудом прошла Рыбакину на «Ролан Гаррос»
  • 17:01
    • «Зенит» выиграл у ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ
  • 22:07
    • Комличенко заявил, что сыграл свой последний матч за «Ростов»
    Все новости спорта

    Гауфф оформит путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос?

    Александрова — Гауфф. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Кори Гауфф  Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Александрова — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коко Гауфф
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Коко Гауфф из США в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах выиграла у соотечественницы Вероники Кудерметовой (6:2, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 23 минуты.

    Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В первом круге мэйджора россиянка переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2). Во втором раунде Александрова обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

    Гауфф

    Вторая ракетка мира Коко Гауфф на парижском мэйджоре не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос американка переиграла Марию Боузкову из Чехии (6:1, 7:6).

  • Традиционный провал Медведева, прорыв Бублика и камбэк Свентек
  • В Париже завершилась первая часть Открытого чемпионата Франции
  • Сегодня

    • Гауфф в этой встрече допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    На Открытом чемпионате Франции Гауфф также выиграла у чешки Терезы Валентовой (6:2, 6:4) и у австралийки Оливии Гадеки (6:2, 6:2).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 2 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, на победу Александровой букмекеры предлагают за 3.05.

    Прогноз: Статистика личных встреч в пользу Коко Гауфф, американка трижды обыграла Александрову. Россиянка же в свою очередь добилась одной победы над Гауфф. Ставим на победу второй ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: Фора Гауфф (-4.5) с коэффициентом 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Гауфф?

    Матч Александрова — Гауфф состоится 02 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Гауфф (-4.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Гауфф (-4.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: : На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, на победу Александровой букмекеры предлагают за 3.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коринтианс — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фламенго — Форталеза Сеара
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бублик — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тернана — Пескара
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Завтра в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Амазонас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Гауфф: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 02.06.202512:00. Гауфф оформит путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры