Шапекоэнсе — Амазонас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2025 года

«Шапекоэнсе»
Турнирное положение: «Зеленые» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.
При этом «Шапекоэнсе» в 9 матчах добыл всего 13 зачетных баллов. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зеленые» уступили «Аваи» (1:2).
До того команда смогла одолеть «Куябу» (2:1). А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шапекоэнсе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шапекоэнсе» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.
Причем «Шапекоэнсе» традиционно успешно противостоит «Амазонас». Из двух очных поединков команда победила в обоих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зеленые» лишь на 5 очков отстают от четверки лидеров.
«Амазонас»
Турнирное положение: «Чёрно-золотые» слабо стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Амазонас» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-золотые» переиграли «Операрио» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Волта-Редондой» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Регатас» (1:1).
При этом «Амазонас» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрно-золотые» бьются за выживание в Серии B. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.
При этом «Амазонас» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 16 позиции. Да и победила команда лишь однажды.
В плане реализации у команды имеются явные сложности. Команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чёрно-золотые» намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем гол за матч
- «Амазонас» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- В обоих очных поединках этих соперников победил «Шапекоэнсе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: «Зеленые» потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.
Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же «Амазонас» забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30