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    Три очка для «Шапекоэнсе»?

    Шапекоэнсе — Амазонас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шапекоэнсе» — «Амазонас»
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    «Шапекоэнсе»
    3 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Шапекоэнсе» и «Амазонас». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Амазонас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: «Зеленые» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Шапекоэнсе» в 9 матчах добыл всего 13 зачетных баллов. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зеленые» уступили «Аваи» (1:2).

    До того команда смогла одолеть «Куябу» (2:1). А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шапекоэнсе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шапекоэнсе» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.

    Причем «Шапекоэнсе» традиционно успешно противостоит «Амазонас». Из двух очных поединков команда победила в обоих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зеленые» лишь на 5 очков отстают от четверки лидеров.

    «Амазонас»

    Турнирное положение: «Чёрно-золотые» слабо стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Амазонас» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-золотые» переиграли «Операрио» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Волта-Редондой» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Регатас» (1:1).

    При этом «Амазонас» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-золотые» бьются за выживание в Серии B. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.

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    При этом «Амазонас» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 16 позиции. Да и победила команда лишь однажды.

    В плане реализации у команды имеются явные сложности. Команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чёрно-золотые» намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем гол за матч

    • «Амазонас» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • В обоих очных поединках этих соперников победил «Шапекоэнсе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Зеленые» потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.

    Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же «Амазонас» забивает с огромнейшей натугой.

    Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шапекоэнсе — Амазонас?

    Матч Шапекоэнсе — Амазонас состоится 03 июня 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шапекоэнсе — Амазонас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шапекоэнсе — Амазонас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шапекоэнсе — Амазонас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шапекоэнсе — Амазонас?

    Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

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