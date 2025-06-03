Шапекоэнсе — Амазонас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2025 года

3 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Шапекоэнсе» и «Амазонас». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Амазонас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: «Зеленые» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Шапекоэнсе» в 9 матчах добыл всего 13 зачетных баллов. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зеленые» уступили «Аваи» (1:2).

До того команда смогла одолеть «Куябу» (2:1). А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шапекоэнсе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шапекоэнсе» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.

Причем «Шапекоэнсе» традиционно успешно противостоит «Амазонас». Из двух очных поединков команда победила в обоих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зеленые» лишь на 5 очков отстают от четверки лидеров.

«Амазонас»

Турнирное положение: «Чёрно-золотые» слабо стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Амазонас» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-золотые» переиграли «Операрио» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Волта-Редондой» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Регатас» (1:1).

При этом «Амазонас» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-золотые» бьются за выживание в Серии B. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.

При этом «Амазонас» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 16 позиции. Да и победила команда лишь однажды.

В плане реализации у команды имеются явные сложности. Команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чёрно-золотые» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем гол за матч

«Амазонас» не проигрывал в 3 своих последних поединках

В обоих очных поединках этих соперников победил «Шапекоэнсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Зеленые» потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.

Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же «Амазонас» забивает с огромнейшей натугой.

Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30