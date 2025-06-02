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    Сможет ли Бублик удивить Дрейпера?

    Бублик — Дрейпер. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Дрейпер
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против британца Джека Дрейпера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    Саша впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

    В третьем раунде представитель Казахстана уверенно разобрался с португальцем Энрике Рошей — 7:5, 6:1, 6:2.

    Перед этим Бублик совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора, сумев отыграться с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2. Это была его 11-я победа над соперником из топ-10 (при 24-х поражениях).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге Бублик одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4.

    В текущем сезоне он провел на грунте уже 19 матчей — и на этом отрезке у него 14 побед и пять поражений.

    Дрейпер

    Джек в предыдущих матчах окончательно подтвердил, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

    В третьем раунде британец разгромил талантливого бразильца Жоао Фонсеку — 6:2, 6:4, 6:2.

    Во втором круге Дрейпер одержал победу над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

    В стартовом матче пятая ракетка мира выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

    В текущем сезоне Дрейпер провел на грунте 15 матчей — и на этом отрезке у него 12 побед и три поражения.

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    В начале мая Джек дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

    На «Мастерсе» в Риме Дрейпер  проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

    Главным же успехом Дрейпера в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 7.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: интрига здесь действительно отсутствует.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-7,5) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Дрейпер?

    Матч Бублик — Дрейпер состоится 02 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Дрейпер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера с форой по геймам (-7,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Дрейпер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера с форой по геймам (-7,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Дрейпер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Дрейпер?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 7.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.10.

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    Бублик — Дрейпер: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 02.06.202515:00. Сможет ли Бублик удивить Дрейпера?
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