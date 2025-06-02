Бублик — Дрейпер. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против британца Джека Дрейпера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

В третьем раунде представитель Казахстана уверенно разобрался с португальцем Энрике Рошей — 7:5, 6:1, 6:2.

Перед этим Бублик совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора, сумев отыграться с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2. Это была его 11-я победа над соперником из топ-10 (при 24-х поражениях).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге Бублик одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4.

В текущем сезоне он провел на грунте уже 19 матчей — и на этом отрезке у него 14 побед и пять поражений.

Дрейпер

Джек в предыдущих матчах окончательно подтвердил, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

В третьем раунде британец разгромил талантливого бразильца Жоао Фонсеку — 6:2, 6:4, 6:2.

Во втором круге Дрейпер одержал победу над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

В стартовом матче пятая ракетка мира выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

В текущем сезоне Дрейпер провел на грунте 15 матчей — и на этом отрезке у него 12 побед и три поражения.

В начале мая Джек дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

Главным же успехом Дрейпера в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 7.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: интрига здесь действительно отсутствует.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-7,5) за 2.07.