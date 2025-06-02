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    Для Пегулы получится самый простой матч на турнире?

    Буассон — Пегула. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 02 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Буассон — Пегула
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    Джессика Пегула
    Француженка Луа Буассон и американка Джессика Пегула встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 02 Июня 2025 года

    Lois Boisson

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •  Lois Boisson 13:30 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
    •

    Луа Буассон

    Без сомнений, Буассон является главным открытием женской сетки «Ролан Гаррос» и за неделю успела полюбиться большинству французских поклонников тенниса.

    Не сказать, что на такой солидной стадии турнира она оказалась не без проблем, но приложенные усилия стоили того.

    В третьем круге Луа встречалась против соотечественницы Жакмо и одержала непростую победу в трех сетах.

    Шансов на победу над Пегулой предельно мало, но француженка будет играть на свою репутацию в будущем и без груза ответственности.

    Джессика Пегула

    В отличие от своей соперницы по предстоящей игре, наличие Пегулы на такой стадии турнира нисколько удивлять не должно.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Джессика двигается ровно по дистанции турнира, но в последней игре против чешки Вондроушовой пришлось изрядно постараться, чтобы записать на свой счет важную победу.

    После проигранного первого сета американке пришлось подключать форсаж, чтобы доминировать по силе ударов и скорости.

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    При всем уважении к таланту Буассон, но она не сможет сдержать третью ракетку мира, поскольку Пегула очень хочет завоевать свой первый титул на турнирах Большого Шлема в карьере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Буассон — 5.50, победа Пегулы — 1.15.

    Прогноз: Пегула разберется со своей соперницей с закрытыми глазами.

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.88.

    Альтернативный прогноз: Игра закончится в пользу Пегулы максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Буассон — Пегула?

    Матч Буассон — Пегула состоится 02 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Буассон — Пегула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Буассон — Пегула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Буассон — Пегула?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Буассон — Пегула?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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