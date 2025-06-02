Буассон — Пегула. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 02 июня 2025 года

Француженка Луа Буассон и американка Джессика Пегула встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Луа Буассон

Без сомнений, Буассон является главным открытием женской сетки «Ролан Гаррос» и за неделю успела полюбиться большинству французских поклонников тенниса.

Не сказать, что на такой солидной стадии турнира она оказалась не без проблем, но приложенные усилия стоили того.

В третьем круге Луа встречалась против соотечественницы Жакмо и одержала непростую победу в трех сетах.

Шансов на победу над Пегулой предельно мало, но француженка будет играть на свою репутацию в будущем и без груза ответственности.

Джессика Пегула

В отличие от своей соперницы по предстоящей игре, наличие Пегулы на такой стадии турнира нисколько удивлять не должно.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Джессика двигается ровно по дистанции турнира, но в последней игре против чешки Вондроушовой пришлось изрядно постараться, чтобы записать на свой счет важную победу.

После проигранного первого сета американке пришлось подключать форсаж, чтобы доминировать по силе ударов и скорости.

При всем уважении к таланту Буассон, но она не сможет сдержать третью ракетку мира, поскольку Пегула очень хочет завоевать свой первый титул на турнирах Большого Шлема в карьере.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Буассон — 5.50, победа Пегулы — 1.15.

Прогноз: Пегула разберется со своей соперницей с закрытыми глазами.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.88.

Альтернативный прогноз: Игра закончится в пользу Пегулы максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.72.