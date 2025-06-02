Буассон — Пегула. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 02 июня 2025 года

Lois Boisson
Джессика Пегула
Луа Буассон
Без сомнений, Буассон является главным открытием женской сетки «Ролан Гаррос» и за неделю успела полюбиться большинству французских поклонников тенниса.
Не сказать, что на такой солидной стадии турнира она оказалась не без проблем, но приложенные усилия стоили того.
В третьем круге Луа встречалась против соотечественницы Жакмо и одержала непростую победу в трех сетах.
Шансов на победу над Пегулой предельно мало, но француженка будет играть на свою репутацию в будущем и без груза ответственности.
Джессика Пегула
В отличие от своей соперницы по предстоящей игре, наличие Пегулы на такой стадии турнира нисколько удивлять не должно.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Джессика двигается ровно по дистанции турнира, но в последней игре против чешки Вондроушовой пришлось изрядно постараться, чтобы записать на свой счет важную победу.
После проигранного первого сета американке пришлось подключать форсаж, чтобы доминировать по силе ударов и скорости.
При всем уважении к таланту Буассон, но она не сможет сдержать третью ракетку мира, поскольку Пегула очень хочет завоевать свой первый титул на турнирах Большого Шлема в карьере.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Буассон — 5.50, победа Пегулы — 1.15.
Прогноз: Пегула разберется со своей соперницей с закрытыми глазами.
- 1.90Киз — Баптист: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.04Андреева — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.03Александрова — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.88.
Альтернативный прогноз: Игра закончится в пользу Пегулы максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.72.