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    Возьмёт ли Андреева реванш у Касаткиной?

    Андреева — Касаткина. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Касаткина
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Касаткина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 02 Июня 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 15:00 Дарья Касаткина

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •

    Андреева

    Мирра Андреева вышла во вторую неделю Ролан Гаррос. В третьем круге турнира Большого шлема россиянка выиграла у Юлии Путинцевой (6:3, 6:1).

    Первая ракетка России в матче против казашки один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На Открытом чемпионате Франции Мирра Андреева обыграла Эшлин Крюгер из США (6:3, 6:4) и Кристину Букшу из Испании (6:4, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

    Касаткина

    В битве за выход в четвертый круг Ролан Гаррос Дарья Касаткина выиграла у Паулы Бадосы из Испании (6:1, 7:5). На корте спортсменки провели 1 час 34 минуты.

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    • Экс-россиянка два раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовых матчах турнира серии Большого шлема Касаткина переиграла Леолию Жанжан из Франции (6:4, 6:2) и Катерину Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).

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    В мировом рейтинге Дарья Касаткина занимает 17 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.01.

    Прогноз: В прошлом сезоне Дарья Касаткина побеждала Мирру Андрееву (6:0, 4:6, 6:4). Однако, сейчас Андреева набралась опыта и вполне способна на то, чтобы взять реванш у Касаткиной.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Касаткина?

    Матч Андреева — Касаткина состоится 02 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Касаткина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Касаткина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Касаткина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Касаткина?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.01.

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    Андреева — Касаткина: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 02.06.202512:00. Возьмёт ли Андреева реванш у Касаткиной?
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