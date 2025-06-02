Андреева — Касаткина. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Касаткина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева вышла во вторую неделю Ролан Гаррос. В третьем круге турнира Большого шлема россиянка выиграла у Юлии Путинцевой (6:3, 6:1).

Первая ракетка России в матче против казашки один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

На Открытом чемпионате Франции Мирра Андреева обыграла Эшлин Крюгер из США (6:3, 6:4) и Кристину Букшу из Испании (6:4, 6:3).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

Касаткина

В битве за выход в четвертый круг Ролан Гаррос Дарья Касаткина выиграла у Паулы Бадосы из Испании (6:1, 7:5). На корте спортсменки провели 1 час 34 минуты.

Экс-россиянка два раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

В стартовых матчах турнира серии Большого шлема Касаткина переиграла Леолию Жанжан из Франции (6:4, 6:2) и Катерину Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).

В мировом рейтинге Дарья Касаткина занимает 17 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.01.

Прогноз: В прошлом сезоне Дарья Касаткина побеждала Мирру Андрееву (6:0, 4:6, 6:4). Однако, сейчас Андреева набралась опыта и вполне способна на то, чтобы взять реванш у Касаткиной.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 2.04.