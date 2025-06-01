Дзюба — о продлении контракта с «Акроном»: Еще годик меня придется потерпеть

Нападающийпрокомментировал свое продление контракта с тольяттинским клубом на 1 сезон.

«Сегодня я подписал контракт с "Акроном" ещё на один год. Символично и неожиданно получилось так, что в день города Тольятти. Поздравляю с этим прекрасным праздником. Сегодня также День футбола, День защиты детей. С этими со всеми праздниками всех нас вместе!

Что могу сказать… Спасибо огромное за тёплые слова, за доброту. Мне безумно понравилось и нравится в Тольятти, в "Акроне". Спасибо огромное городу, болельщикам, людям, вообще всем тем, кто связан с "Акроном". Всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города.

Спасибо моим партнёрам замечательным. Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем ещё выше подняться и быть лучше как команда и как коллектив. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Всё, надеюсь, у нас получится. Ещё годик меня придётся потерпеть. Ну и спасибо огромное нашему медицинскому штабу, всем. Продолжаем работать! Административному штабу, ну и тренерскому штабу особенно. Вы делаете огромную-огромную работу. И, конечно же, самый, наверное, главный человек, который больше всего повлиял на то, что я решил продлить контракт — спасибо за доверие — это Заур Эдуардович (Тедеев — главный тренер команды). Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорила.

Поэтому продолжаем дальше, так что всем удачи. Скоро вернёмся, подготовимся, и, надеюсь, всё будет только лучше и интереснее. Так что приключения продолжаются», — сказал Дзюба в своем телеграм-канале.

В сезоне 2024/2025 форвард провел за «Акрон» 22 матча, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.