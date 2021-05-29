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    Решающий матч для «Кельна» и белорусские страсти

    Экспресс дня 29 мая. Прогноз и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 мая
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    «Кельн» может вылететь из первой Бундеслиги
    В субботнем экспрессе рассмотрим сразу два белорусских матча, а также важнейшую игру в Бундеслиге.

    «Хольштайн Киль» — «Кельн»

    Футбол. Плей-офф за право играть в Бундеслиге. Ответный матч

    В субботу за несколько часов до финала Лиги чемпионов в Бундеслиге станет известен последний участник элитного дивизиона в следующем сезоне.

    Хотя сомнений в том, кто им будет, уже не так и много. «Кельн» проиграл «Хольштайну» первый матч на своем поле со счетом 0:1. Для кого-то это, возможно, и сенсация, но на самом деле удивляться тут нечему.

    Еще в начале года «Хольштайн» обратил на себя внимание после победы над «Баварией» в Кубке Германии. Так что тут еще вопрос, кто на данный момент лучше — представитель второй Бундеслиги или «Кельн», который очень невыразительно провел вторую половину сезона.

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    Букмекеры при этом даже сейчас называют «Кельн» фаворитом предстоящего матча. Что весьма странно после первой игры. Скорее всего, «Хольштайн» снова как минимум не проиграет, а «козлы» отправятся во второй дивизион.

    Ставка: победа «Хольштайна» или ничья за 1.84.

    «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    В белорусском футболе, похоже, появилась новая сила. В прошлом году «Шахтер» во второй раз в своей истории стал победителем чемпионата, а новый сезон команда начала с десяти побед кряду.

    Ближайшего преследователя — БАТЭ — солигорский клуб опережает на семь очков. Судя по всему, в «Шахтере» серьезно настроены защитить чемпионский титул.

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    Также обращает на себя внимание разница мячей «Шахтера». Гости забили 24 гола, а пропустили — всего лишь пять.

    В общем, тут все очевидно, «Шахтер» едет в Жодино за очередной победой.

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.79.

    БАТЭ — «Славия» Мозырь

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    БАТЭ тоже неплохо стартовал в новом сезоне, просто на фоне результатов солигорского «Шахтера» его достижения не так впечатляют.

    Клуб из Борисова набрал в десяти турах 23 очка и занимает в турнирной таблице второе место. БАТЭ, скорее всего, единственный, у кого есть шанс сохранить интригу в текущем чемпионате.

    БАТЭ выиграл все шесть домашних матчей в этом году. И вряд ли эта серия прервется в ближайшей игре, «Славия» совсем не похожа на команду, которая может отобрать очки у местного гранда.

    Ставка: победа БАТЭ за 1.25.

    Общий коэффициент — 4.11.

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