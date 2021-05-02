В первом майском суперэкспрессе рассмотрим предстоящие события в АПЛ, Ла Лиге, Серии А и французской Лиге 1.

«Эльче» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

После всех подарков, которые свалились на «Атлетико» в эти дни, не выиграть в предстоящем матче будет просто преступлением против своих болельщиков.

В четверг «Атлетико» готовился попрощаться с первым местом, туда уже вскарабкивалась «Барселона», но случилось почти невозможное. «Барса» «слила» на своем поле «Гранаде». «Гранаде»! На «Камп Ноу»! Вот это дела, подумал Диего Симеоне...

Но это не все. На прошлой неделе важнейшие очки потерял «Реал». «Королевский клуб» не смог выиграть на своем поле у «Бетиса» (0:0). По-хорошему, «Атлетико» уже должен был улететь на третью строчку, но «Реал» и «Барса» сделали все, чтобы команда Симеоне оставалась на вершине.

И теперь у «Атлетико» нет морального права не выиграть у «Эльче». Когда еще конкуренты будут такими щедрыми. Никогда.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.41.

«Милан» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

«Милан вернулся! Наконец-то! Вот он новый чемпион! Ювентус, подвинься!», — кричали они в в начале года. И были правы, Юве слетел с первого места (наконец-то!), только с трона «Старую синьору» подвинул другой миланский клуб — «Интер».

А «Милан» сейчас поглядывает на конкурентов с пятого места. Там «россонери» оказались после смачной оплеухи от «Лацио» в минувший понедельник. «Милан» проиграл в Риме со счетом 0:3. И, возможно, это был худший матч команды Стефано Пиоли в текущем сезоне.

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Остается только произнести банальную фразу о том, что «Милану» в оставшихся матчах вообще нельзя терять очки. Злые конкуренты, в том числе «Аталанта» и «Ювентус», вряд ли сильно помогут, разве что самую малость.

В общем, ставим на «Милан», а ответственным за это мероприятие назначаем Златана Ибрагимовича. Швед восстановился после очередной травмы и снова готов разрывать.

Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.57.

«Лилль» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. 35-й тур

Во Франции чемпионская интрига не просто жива — это настоящий триллер. А его главным героем, похоже, станет «Лилль», который возглавляет турнирную таблицу за четыре тура до финиша.

Характер у «Лилля» точно чемпионский. В прошлом туре команда Кристофа Гальтье одержала невероятную победу над «Лионом». Это был сумасшедший камбэк со счета 0:2.

А если учесть, что в начале апреля «Лилль» еще и «Пари Сен-Жермен» грохнул на выезде, то более идеального претендента на титул сейчас просто не найти.

«Лиллю» осталось сделать четыре шага. Первый в эту субботу в игре с «Ниццей». Во Франции шокировать может абсолютно любая команда, но в данном случае, скорее всего, сенсации не будет.

Ставка: победа «Лилля» за 1.44.

«Наполи» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

«Наполи» шикарно настроился на концовку сезона. Настолько, что в итальянских СМИ наконец-то перестали писать о возможной отставке Дженнаро Гаттузо. Сейчас у клуба точно нет повода искать нового тренера.

Благодаря недавним успехам «Наполи» поднялся в таблице на третье место. Пока неаполитанская команда опережает «Ювентус» и «Милан» только по дополнительным показателям, но, глядя на конкурентов и их мучения, можно сделать осторожный вывод, что «Наполи» все-таки завершит чемпионат в топ-4.

Ну и еще один важный момент: у «Наполи» самый простой календарь среди всех претендентов на путевки в Лигу чемпионов. Не исключено, что в оставшихся турах команда Гаттузо наберет максимальное количество очков.

Так что все очевидно, «Наполи» свой матч выиграет.

Ставка: победа «Наполи» + тотал матча больше 2,5 за 1.94.

«Сассуоло» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

Снова Италия. Очень сложно пройти мимо «Аталанты», которая, как и «Наполи», рвется в Лигу чемпионов. Когда-то там постоянно обитал «Милан», но с недавних пор вместо него в лучшем турнире Европы можно встретить команду из соседнего Бергамо.

«Аталанта» в прошлом туре уничтожила «Болонью» (5:0) и закрепилась в турнирной таблице Серии А на втором месте.

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«Сассуоло» не так давно одержал волевую победу над «Миланом», но сравнения тут неуместны. Как и не совсем важно, что команда Роберто Де Дзерби, который вот-вот возглавит то ли московский «Спартак», то ли донецкий «Шахтер», выиграла четыре последних матча. «Аталанту» они не остановят.

Просто факт: «Аталанта» в трех предыдущих матчах против «Сассуоло» забила 13 (!) мячей.

Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,0 за 1.58.

«Монако» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции. 35-й тур

Еще один французский матч. На Лазурном берегу встретятся конкуренты «Лилля» и «Пари Сен-Жермен». Идеальный исход в этом матче, особенно для «Лилля», — конечно же, ничья.

Но если рассуждать в контексте ставок, то это явно тот случай, когда лучше поставить на голы, но никак не на исход — уж очень тут все непредсказуемо.

Не так давно «Монако» и «Лион» встречались в Кубке Франции. «Монегаски» ужасно начали, соперник обстучал все штанги и перекладины, но в в ворота команды Александра Головина в итоге за весь матч так ничего и не залетело. А вот «Монако» дважды забил и выиграл. Куда залетит на этот раз — вообще загадка.

Но, скорее всего, будет результативно. «Монако» и «Лион» никогда не забывают про зрителей.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.69.

Общий коэффициент — 15.74.