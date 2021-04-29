В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Барселоны», «Гамбурга» и «Фенербахче».

«Барселона» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

В чемпионате Испании намечается смена лидера. В принципе, то, во что было крайне сложно поверить пару месяцев назад. Настолько внушительным было преимущество «Атлетико».

Но еще сложнее было поверить, что на первое место поднимется «Барселона». Отставание каталонцев от команды Диего Симеоне в какой-то момент было просто катастрофическим.

Но благодаря невероятным результатам во второй половине сезона «Барса» уже после матча с «Гранадой» может опередить и «Атлетико», и «Реал». А дальше уже все в руках Лео Месси и его команды.

Долго рассуждать нет смысла, «Барса» выйдет разрывать, понимая важность предстоящего матча. В случае победы в Ла Лиге сезон для «Барселоны» сложно будет назвать провальным. Цель слишком серьезная, чтобы дарить очки «Гранаде», а тем более на «Камп Ноу».

Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.61.

«Гамбург» — «Карлсруэ»

Футбол. Вторая Бундеслига. 30-й тур

Во второй Бундеслиге своя интрига — здесь начинается настоящая война между командами из верхней части таблицы. И участвовать в ней будет в том числе и «Гамбург», который прямо сейчас находится на третьей строчке.

Победа над «Карслруэ» позволит хозяевам сравняться по очкам с идущим вторым «Гройтер Фюртом» (правда, только в том случае, если конкурент в среду проиграет «Зандхаузену»). Ну или как минимум остаться «в игре».

Хотя последние результаты «Гамбурга» больше указывают на то, что легендарный клуб, скорее всего, еще на сезон задержится во втором дивизионе.

«Гамбург» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах — две ничьи и столько же поражений на этом отрезке. Серия, которая может стать причиной очередной катастрофе.

Это опасно (очень опасно), но мы все же ставим на «Гамбург». Матч с «Карлсруэ» будет ключевым для хозяев, в случае потери очков их можно будет вычеркивать из списка претендентов на повышение в классе.

Ставка: победа «Гамбурга» за 1.58.

«Аланьяспор» — «Фенербахче»

Футбол. Чемпионат Турции. 38-й тур

«Фенербахче» продолжает погоню за «Бешикташем». И судя по всему, судьба чемпионского титула в Турции решится только в заключительном туре. Если, конечно, «Фенербахче» не сделает подарок конкуренту.

Но пока не очень похоже на то, что «Фенер» намерен отступать. Наоборот, команда, похоже, отлично подготовилась к заключительной части сезона.

«Фенербахче» в пяти предыдущих турах набрал 13 очков.

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И еще один важный момент. У «Фенербахче» очень мощные результаты в гостях: семь побед и ни одного поражения в десяти последних матчах на выезде.

В Аланье крепкая команда, но сейчас ей, по всей видимости, придется отойти в сторону. «Фенербахче» на всех парах несется навстречу чемпионскому титулу.

Ставка: победа «Фенербахче» с форой (0) за 1.71.

Общий коэффициент — 4.34.