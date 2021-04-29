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    «Барселона» рвется на вершину, «Фенербахче» в погоне за лидером

    Экспресс дня 29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 апреля
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    Лионель Месси
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Барселоны», «Гамбурга» и «Фенербахче».

    «Барселона» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    В чемпионате Испании намечается смена лидера. В принципе, то, во что было крайне сложно поверить пару месяцев назад. Настолько внушительным было преимущество «Атлетико».

    Но еще сложнее было поверить, что на первое место поднимется «Барселона». Отставание каталонцев от команды Диего Симеоне в какой-то момент было просто катастрофическим.

    Но благодаря невероятным результатам во второй половине сезона «Барса» уже после матча с «Гранадой» может опередить и «Атлетико», и «Реал». А дальше уже все в руках Лео Месси и его команды.

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    • Долго рассуждать нет смысла, «Барса» выйдет разрывать, понимая важность предстоящего матча. В случае победы в Ла Лиге сезон для «Барселоны» сложно будет назвать провальным. Цель слишком серьезная, чтобы дарить очки «Гранаде», а тем более на «Камп Ноу».

    Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.61.

    «Гамбург» — «Карлсруэ»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 30-й тур

    Во второй Бундеслиге своя интрига — здесь начинается настоящая война между командами из верхней части таблицы. И участвовать в ней будет в том числе и «Гамбург», который прямо сейчас находится на третьей строчке.

    Победа над «Карслруэ» позволит хозяевам сравняться по очкам с идущим вторым «Гройтер Фюртом» (правда, только в том случае, если конкурент в среду проиграет «Зандхаузену»). Ну или как минимум остаться «в игре».

    Хотя последние результаты «Гамбурга» больше указывают на то, что легендарный клуб, скорее всего, еще на сезон задержится во втором дивизионе.

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    «Гамбург» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах — две ничьи и столько же поражений на этом отрезке. Серия, которая может стать причиной очередной катастрофе.

    Это опасно (очень опасно), но мы все же ставим на «Гамбург». Матч с «Карлсруэ» будет ключевым для хозяев, в случае потери очков их можно будет вычеркивать из списка претендентов на повышение в классе.

    Ставка: победа «Гамбурга» за 1.58.

    «Аланьяспор» — «Фенербахче»

    Футбол. Чемпионат Турции. 38-й тур

    «Фенербахче» продолжает погоню за «Бешикташем». И судя по всему, судьба чемпионского титула в Турции решится только в заключительном туре. Если, конечно, «Фенербахче» не сделает подарок конкуренту.

    Но пока не очень похоже на то, что «Фенер» намерен отступать. Наоборот, команда, похоже, отлично подготовилась к заключительной части сезона.

    «Фенербахче» в пяти предыдущих турах набрал 13 очков.

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    И еще один важный момент. У «Фенербахче» очень мощные результаты в гостях: семь побед и ни одного поражения в десяти последних матчах на выезде.

    В Аланье крепкая команда, но сейчас ей, по всей видимости, придется отойти в сторону. «Фенербахче» на всех парах несется навстречу чемпионскому титулу.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (0) за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.34.

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