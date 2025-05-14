ПСВ — Хераклес. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

ПСВ
Хераклес
ПСВ
Турнирное положение: «Крестьяне» традиционно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом ПСВ всего на один пункт отстает от «Аякса». А вот забила команда 96 мяча в 33 поединках чемпионата Нидерландов.
ПСВ — Хераклес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Крестьяне» переиграли «Фейеноорд» (3:2).
До того команда уверенно переиграла «Фортуну» (4:1). При этом чуть ранее она сломила сопротивление «Твенте» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПСВ забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Рик Карсдорп, Рикардо Пепи — травмированы. Ричард Ледезма — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Крестьяне» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила в 5 своих последних поединках.
Матчи с «Хераклесом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСВ победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать сверхактивно. «Крестьяне» обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Хераклес»
Турнирное положение: «Геракмены» бьются за попадание в топ9. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Хераклес» на один пункт отстает от искомой 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Геракмены» нанесли поражение «Виллему II» (2:1).
До того команда была разгромлена «Фейеноордом» (1:4). Да и поединок с «Гронингеном» принес форменное разочарование (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Геракмены» намерены попасть в плей-офф за выход в Лигу конференций. Да и последняя виктория явно окрылила игроков.
При этом «Хераклес» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 40 мячей в 33 матчах чемпионата Нидерландов.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только ПСВ она не может обыграть уже почти 10 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать атаки одного из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Хераклес» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Крестьяне» победили в 5 своих последних поединках
- ПСВ в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева уже минимально отстают от лидера, и уж точно постараются взять максимум очков в последних матчах.
ПСВ на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «Хераклеса» далеко небезгрешны.
Ставка: Фора ПСВ -3.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.25