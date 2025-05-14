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    ПСВ учинит разгром «Хераклесу»

    ПСВ — Хераклес. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Хераклес»
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    Люк Де Йонг
    14 мая в 33-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Хераклес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Хераклес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Мая 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 21:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: «Крестьяне» традиционно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом ПСВ всего на один пункт отстает от «Аякса». А вот забила команда 96 мяча в 33 поединках чемпионата Нидерландов.

    ПСВ — Хераклес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Крестьяне» переиграли «Фейеноорд» (3:2).

    До того команда уверенно переиграла «Фортуну» (4:1). При этом чуть ранее она сломила сопротивление «Твенте» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПСВ забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Рик Карсдорп, Рикардо Пепи — травмированы. Ричард Ледезма — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крестьяне» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила в 5 своих последних поединках.

    Матчи с «Хераклесом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСВ победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать сверхактивно. «Крестьяне» обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Геракмены» бьются за попадание в топ9. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хераклес» на один пункт отстает от искомой 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Геракмены» нанесли поражение «Виллему II» (2:1).

    До того команда была разгромлена «Фейеноордом» (1:4). Да и поединок с «Гронингеном» принес форменное разочарование (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Геракмены» намерены попасть в плей-офф за выход в Лигу конференций. Да и последняя виктория явно окрылила игроков.

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    При этом «Хераклес» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 40 мячей в 33 матчах чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только ПСВ она не может обыграть уже почти 10 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать атаки одного из лидеров чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Хераклес» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

    • «Крестьяне» победили в 5 своих последних поединках

    • ПСВ в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева уже минимально отстают от лидера, и уж точно постараются взять максимум очков в последних матчах.

    ПСВ на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «Хераклеса» далеко небезгрешны.

    Ставка: Фора ПСВ -3.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСВ — Хераклес?

    Матч ПСВ — Хераклес состоится 14 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСВ — Хераклес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора ПСВ -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСВ — Хераклес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора ПСВ -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.43.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ — Хераклес?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСВ — Хераклес?

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

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    ПСВ — Хераклес: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 14.05.202521:00. ПСВ учинит разгром «Хераклесу»
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