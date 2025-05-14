Шахтер Донецк — Динамо Киев: 2.23 — ставка и прогноз на матч чемпионата Украины

Шахтёр Д
Динамо К
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Шахтер» Донецк отстает от идущей второй «Александрии» на 5 очков за 2 тура до финиша. А вот забила команда 64 мяча в 28 поединках УПЛ.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горняки» не смогли переиграть «Зарю» (0:0).
До того команда уверенно расправилась с «Черноморцем» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Динамо» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шахтер» Донецк забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горняки» крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато команда не пропускала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Динамо» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Донецк победил 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Горняки» уже четыре года не проигрывают киевлянам.
«Динамо» Киев
Турнирное положение: Динамовцы намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Киев на 5 очков опережает идущую второй «Александрию». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 17 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Динамовцы не смогли одолеть «Полесье» (0:0).
До того команда уверенно одолела «Ингулец» (4:0). А вот поединок с «Шахтером» принес боевой паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда Александра Шовковского не пропускала в 2 последних матчах.
При этом «Динамо» Киев вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 59 мячей в 28 матчах УПЛ.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Владислав Ванат настрелял уже 17 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киевляне вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды не пропускали в 2 своих последних матчах
- Динамовцы не потерпели ни одного поражения в чемпионате
- Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.41.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.76.
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Прогноз: «Горняки» сконцентрированы на завоевании хотя бы одного трофея, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Дончане весьма результативны, к тому же «Динамо» в последнем поединке выглядело бледновато.
Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14