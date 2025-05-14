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    «Горняки» завоюют Кубок Украины

    Шахтер Донецк — Динамо Киев: 2.23 — ставка и прогноз на матч чемпионата Украины

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Динамо» Киев
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    Георгий Судаков
    14 мая в финале Кубка Украины по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 14 Мая 2025 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 13:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Шахтер» Донецк отстает от идущей второй «Александрии» на 5 очков за 2 тура до финиша. А вот забила команда 64 мяча в 28 поединках УПЛ.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горняки» не смогли переиграть «Зарю» (0:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Черноморцем» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Динамо» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шахтер» Донецк забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Горняки» крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Динамо» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Донецк победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Горняки» уже четыре года не проигрывают киевлянам.

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Динамовцы намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Киев на 5 очков опережает идущую второй «Александрию». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 17 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Динамовцы не смогли одолеть «Полесье» (0:0).

    До того команда уверенно одолела «Ингулец» (4:0). А вот поединок с «Шахтером» принес боевой паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Динамовцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда Александра Шовковского не пропускала в 2 последних матчах.

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    При этом «Динамо» Киев вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 59 мячей в 28 матчах УПЛ.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Владислав Ванат настрелял уже 17 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киевляне вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не пропускали в 2 своих последних матчах

    • Динамовцы не потерпели ни одного поражения в чемпионате

    • Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.76.

    Прогноз: «Горняки» сконцентрированы на завоевании хотя бы одного трофея, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Дончане весьма результативны, к тому же «Динамо» в последнем поединке выглядело бледновато.

    Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шахтер Донецк — Динамо Киев?

    Матч Шахтер Донецк — Динамо Киев состоится 14 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Украины.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шахтер Донецк — Динамо Киев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер Донецк — Динамо Киев?

    Смотреть матч турнира Кубок Украины в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шахтер Донецк — Динамо Киев?

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.41.

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    Шахтер Донецк — Динамо Киев: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 14.05.202518:30. «Горняки» завоюют Кубок Украины
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