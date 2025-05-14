Шахтер Донецк — Динамо Киев: 2.23 — ставка и прогноз на матч чемпионата Украины

14 мая в финале Кубка Украины по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Шахтер» Донецк отстает от идущей второй «Александрии» на 5 очков за 2 тура до финиша. А вот забила команда 64 мяча в 28 поединках УПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горняки» не смогли переиграть «Зарю» (0:0).

До того команда уверенно расправилась с «Черноморцем» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Динамо» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шахтер» Донецк забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Горняки» крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Динамо» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Донецк победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Горняки» уже четыре года не проигрывают киевлянам.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Динамовцы намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Киев на 5 очков опережает идущую второй «Александрию». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 17 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Динамовцы не смогли одолеть «Полесье» (0:0).

До того команда уверенно одолела «Ингулец» (4:0). А вот поединок с «Шахтером» принес боевой паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда Александра Шовковского не пропускала в 2 последних матчах.

При этом «Динамо» Киев вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 59 мячей в 28 матчах УПЛ.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Владислав Ванат настрелял уже 17 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киевляне вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды не пропускали в 2 своих последних матчах

Динамовцы не потерпели ни одного поражения в чемпионате

Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.76.

Прогноз: «Горняки» сконцентрированы на завоевании хотя бы одного трофея, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Дончане весьма результативны, к тому же «Динамо» в последнем поединке выглядело бледновато.

Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14