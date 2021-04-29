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    «Субмарина» обменяется голами с «канонирами»

    «Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, полуфинал Лиги Европы, 29 апреля 2021 года

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    Букайо Сака
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 29 Апреля 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в предыдущем раунде уверенно прошел загребское «Динамо» (1:0, 2:1). При этом испанцев и так называли одними из основных фаворитов турнира.

    Теперь же предстоит настоящая проверка на прочность едва ли не главным фаворитом Лиги Европы. В общем, «желтой субмарине» придется серьезно потрудиться.

    В минувшем туре Примеры «Вильярреал» выступил неудачно. Еще бы, ведь команда дома уступила «Барселоне» (1:2), хотя по ходу встречи вела в счете.

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    Разумеется, испанцы смотрятся очень даже выгодно. Херард Морено, Пако Алькасер и Даниэль Парехо наверняка скажут свое веское слово и в этот раз.

    «Арсенал»

    Давно понятно, что команда Микеля Артеты поставила на Лигу Европы. Ведь в чемпионате лондонцы давно ни на что серьезное не претендуют.

    Вот и в свое последнем матче в рамках АПЛ «канониры» не сумели разжиться очками. Дома «Арсенал» минимально уступил «Эвертону».

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    • При этом «Арсенал» по составу — чуть ли не главный фаворит Лиге Европы. Такие парни, как Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг — украшение любого турнира.

    Правда, оба этих исполнителя последний поединок своей команды пропустили из-за травм. Так что Артете остается надеяться над клубную медслужбу, дабы поставила на ноги лидеров атак.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.51, на ничью за 3.33, а на «Арсенал» — за 2.97.

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    Хозяева наверняка сыграют первым номером, ведь в расположении испанцев имеются классные атакующие исполнители.

    Лондонцы также не будут отсиживаться в тылах, и наверняка сумеют забить.

    В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих игроков, которые обеспечат голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.77.

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