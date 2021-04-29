«Вильярреал»
«Вильярреал» в предыдущем раунде уверенно прошел загребское «Динамо» (1:0, 2:1). При этом испанцев и так называли одними из основных фаворитов турнира.
Теперь же предстоит настоящая проверка на прочность едва ли не главным фаворитом Лиги Европы. В общем, «желтой субмарине» придется серьезно потрудиться.
В минувшем туре Примеры «Вильярреал» выступил неудачно. Еще бы, ведь команда дома уступила «Барселоне» (1:2), хотя по ходу встречи вела в счете.
Разумеется, испанцы смотрятся очень даже выгодно. Херард Морено, Пако Алькасер и Даниэль Парехо наверняка скажут свое веское слово и в этот раз.
«Арсенал»
Давно понятно, что команда Микеля Артеты поставила на Лигу Европы. Ведь в чемпионате лондонцы давно ни на что серьезное не претендуют.
Вот и в свое последнем матче в рамках АПЛ «канониры» не сумели разжиться очками. Дома «Арсенал» минимально уступил «Эвертону».
При этом «Арсенал» по составу — чуть ли не главный фаворит Лиге Европы. Такие парни, как Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг — украшение любого турнира.
Правда, оба этих исполнителя последний поединок своей команды пропустили из-за травм. Так что Артете остается надеяться над клубную медслужбу, дабы поставила на ноги лидеров атак.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.51, на ничью за 3.33, а на «Арсенал» — за 2.97.
Хозяева наверняка сыграют первым номером, ведь в расположении испанцев имеются классные атакующие исполнители.
Лондонцы также не будут отсиживаться в тылах, и
В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих игроков, которые