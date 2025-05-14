Алавес — Валенсия: Гости на два очка отстают от топ-8, но ворвутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.35

Алавес
Валенсия
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 35 пунктов и борется за выживание в элите.
Команда находится на 17-й строчке таблицы с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе терять очки.
Алавес — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах отобрал очки у «Атлетико», сыграв вничью с результатом 0:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, перевес соперника в классе сулит ему хорошие перспективы на успех.
Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 12-ю голами.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 45 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда пребывает на 10-й строчке с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-8), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Осасуны».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства левантийский клуб на своем поле разгромил «Хетафе» — 3:0.
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Ааронс, Пепелу, Андре Алмейда и Тьерри Коррея, дисквалифицирован — Хави Герра.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» выиграла пять раз, а в 10-ти последних поединках ни разу не проиграла.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Валенсия» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.20, победа «Валенсии» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, слабая результативность их атаки может стать решающим фактором.
Ставка: только одна команда забьет за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из семи последних поединков.
Ставка: «Валенсия» победит за 3.70