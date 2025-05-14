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    Поднимется ли «Валенсия» в зону еврокубков?

    Алавес — Валенсия: Гости на два очка отстают от топ-8, но ворвутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Валенсия»
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    Уго Дуро
    14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Валенсия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 20:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
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    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 35 пунктов и борется за выживание в элите.

    Команда находится на 17-й строчке таблицы с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе терять очки.

    Алавес — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах отобрал очки у «Атлетико», сыграв вничью с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, перевес соперника в классе сулит ему хорошие перспективы на успех.

    Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 45 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на 10-й строчке с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-8), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Осасуны».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства левантийский клуб на своем поле разгромил «Хетафе» — 3:0.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Ааронс, Пепелу, Андре Алмейда и Тьерри Коррея, дисквалифицирован — Хави Герра.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» выиграла пять раз, а в 10-ти последних поединках ни разу не проиграла.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Валенсия» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.20, победа «Валенсии» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, слабая результативность их атаки может стать решающим фактором.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из семи последних поединков.

    Ставка: «Валенсия» победит за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алавес — Валенсия?

    Матч Алавес — Валенсия состоится 14 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Алавес — Валенсия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алавес — Валенсия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алавес — Валенсия?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алавес — Валенсия?

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.20, победа «Валенсии» — в 3.70.

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    Алавес — Валенсия: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 14.05.202520:00. Поднимется ли «Валенсия» в зону еврокубков?
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