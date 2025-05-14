Алавес — Валенсия: Гости на два очка отстают от топ-8, но ворвутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.35

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Валенсия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 35 пунктов и борется за выживание в элите.

Команда находится на 17-й строчке таблицы с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе терять очки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах отобрал очки у «Атлетико», сыграв вничью с результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, перевес соперника в классе сулит ему хорошие перспективы на успех.

Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 45 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на 10-й строчке с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-8), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Осасуны».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства левантийский клуб на своем поле разгромил «Хетафе» — 3:0.

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Ааронс, Пепелу, Андре Алмейда и Тьерри Коррея, дисквалифицирован — Хави Герра.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» выиграла пять раз, а в 10-ти последних поединках ни разу не проиграла.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Валенсия» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.20, победа «Валенсии» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, слабая результативность их атаки может стать решающим фактором.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из семи последних поединков.

Ставка: «Валенсия» победит за 3.70