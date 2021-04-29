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    Воспользуется ли «Барселона» шансом возглавить Примеру?

    «Барселона» — «Гранада». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 апреля 2021 года

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    В четверг, 29 апреля, «Барселона» на своем поле примет «Гранаду» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 20:00 по московскому времени. «Барселона» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.40
  • 2
  • 17.00
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 71 очко, но она имеет игру в запасе, так что способна замахнуться даже на первую строчку.

    Подопечные Рональда Кумана в этом сезоне одержали 22 победы, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    В девяти предыдущих турах каталонцы одержали сразу восемь побед, проиграв за этот период только мадридскому «Реалу» (1:2).

    Уже после поражения в Мадриде «сине-гранатовые» успели разгромить «Хетафе» (5:2) и одолеть «Вильярреал» (2:1).

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    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Мартин Брэйтуэйт, Фелипе Коутиньо и Ансу Фати.

    «Гранада»

    «Гранада» расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании с 42 баллами.

    На счету «насридов» 12 побед, шесть ничьих и 14 поражений в 32 сыгранных турах национального первенства.

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    • В апреле подопечные Диего Мартинеса успели обыграть «Вальядолид» (2:1) и «Эйбар» (4:1), а также уступить «Вильярреалу» (0:3) и «Севилье» (1:2).

    У «Гранады» травмы залечивают Домингос Дуарте, Нейдер Лосано и Луис Милья.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.16, победа «Гранады» — 18.00, ничья — 8.40.

    После того, как «Реал» недосчитался четырех очков в трех последних турах, а «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао, перед каталонцами открылся прямой путь на вершину Примеры.

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    Находясь в таком положении, подопечные Кумана просто не имеют права на ошибку, ведь к игре против «матрасников» они хотят подойти в роли лидера.

    Способна ли «Гранада» удивить? Вряд ли. В этом сезоне она уже дважды проиграла «Атлетико» (1:6 и 1:2), один раз — «Реалу» (0:2), а в первом круге дома пропустила от «Барселоны» четыре безответных мяча.

    Команда Диего Мартинеса временами играет неплохо, но на «Камп Ноу» ей придется несладко. Наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" в первом тайме и в матче и тотал больше 2,5» за 1.76.

    Также можно присмотреться к ставке «хозяева забьют два или три гола» за 1.90. В теории «Барселона» способна и на большее, но давайте не забывать, что уже на выходных ее ждет выезд в Валенсию.

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