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    «Фейеноорд» забьет и… пропустит?!

    Фейеноорд — Валвейк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Валвейк»
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    Аясэ Уэда
    14 мая в 33-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Валвейк». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Валвейк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Мая 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 21:00 Валвейк

    Валвейк

  • Валвейк
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Фейеноорд» уже не поднимется в дуэт лидеров. А вот забила команда 74 мяча в 33 поединках чемпионата Нидерландов.

    Фейеноорд — Валвейк: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили ПСВ (2:3).

    До того команда уверенно переиграла «Хераклес» (4:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Зволле» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фейеноорд» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Квинтен Тимбер — травмирован. Хван Ин-Бом, Гивайро Ред — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Роттердамцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и в матчах с сильными оппонентами зачастую испытывают серьезные сложности.

    Матчи с «Валвейком» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фейеноорд» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роттердамцы обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Валвейк»

    Турнирное положение: «Католики» бьются за выживание в Эредивизии. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Валвейк» на 3 очка отстает от стыковой 16 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 69 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Католики» нанесли поражение «Херенвену» (3:1).

    До того команда была разгромлена «Гронингеном» (1:6). Да и поединок с «Утрехтом» принес форменное разочарование (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валвейк» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Католики» намерены сражаться до конца. Да и последняя виктория немного окрылила игроков.

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    При этом «Валвейк» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 39 мячей в 33 матчах чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только роттердамцев она не может обыграть уже больше 11 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается воспользоваться фактическим отсутствием турнирной мотивации у соперника.

    Статистика для ставок

    • «Валвейк» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

    • Роттердамцы до последней коллизии победили 7 раз кряду

    • «Фейеноорд» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: Номинальные гости бьются за выживание, и уж точно постараются зацепиться за очки.

    «Фейеноорд» на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «Валвейка» явно небезгрешны.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 10.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фейеноорд — Валвейк?

    Матч Фейеноорд — Валвейк состоится 14 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фейеноорд — Валвейк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фейеноорд — Валвейк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фейеноорд — Валвейк?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фейеноорд — Валвейк?

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

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