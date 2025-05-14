Фейеноорд — Валвейк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

Фейеноорд
Валвейк
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Фейеноорд» уже не поднимется в дуэт лидеров. А вот забила команда 74 мяча в 33 поединках чемпионата Нидерландов.
Фейеноорд — Валвейк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили ПСВ (2:3).
До того команда уверенно переиграла «Хераклес» (4:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Зволле» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фейеноорд» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Квинтен Тимбер — травмирован. Хван Ин-Бом, Гивайро Ред — дисквалифицированы.
Состояние команды: Роттердамцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и в матчах с сильными оппонентами зачастую испытывают серьезные сложности.
Матчи с «Валвейком» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фейеноорд» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роттердамцы обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Валвейк»
Турнирное положение: «Католики» бьются за выживание в Эредивизии. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Валвейк» на 3 очка отстает от стыковой 16 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 69 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Католики» нанесли поражение «Херенвену» (3:1).
До того команда была разгромлена «Гронингеном» (1:6). Да и поединок с «Утрехтом» принес форменное разочарование (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валвейк» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Католики» намерены сражаться до конца. Да и последняя виктория немного окрылила игроков.
При этом «Валвейк» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 39 мячей в 33 матчах чемпионата Нидерландов.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только роттердамцев она не может обыграть уже больше 11 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается воспользоваться фактическим отсутствием турнирной мотивации у соперника.
Статистика для ставок
- «Валвейк» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч
- Роттердамцы до последней коллизии победили 7 раз кряду
- «Фейеноорд» в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Номинальные гости бьются за выживание, и уж точно постараются зацепиться за очки.
«Фейеноорд» на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «Валвейка» явно небезгрешны.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 10.00