ЦСКА — Зенит: ставка за 2.08 и прогноз на матч Кубка России

14 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: московская команда после группового этапа уже успела пройти в Кубке «Рубин» и «Динамо».

В чемпионате страны «армейцы» имеют в своем активе 55 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

За 28 матчей москвичи смогли забить 43 мяча, а пропустили всего 19.

Последние матчи: в прошлых играх «красно-синие» переиграли «Краснодар» (1:0), но сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

До этого же коллектив из Москвы также выиграл у «Спартака» (2:1) и поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

В первой финальной игре Кубка столичная команда уступила «Зениту» (0:2).

Не сыграют: у коллектива из столицы России все в строю.

Состояние команды: во второй части текущего сезона ЦСКА показывает отличную игру, которая и дает результат. Подопечные Марко Николича поднялись с шестой позиции на третью и являются главными фаворитами в борьбе за бронзовые медали.

За Кубок после поражения в первом матче ЦСКА будет побороться крайне сложно, но даже третье место в РПЛ будет считаться успехом.

«Зенит»

Турнирное положение: команда с берегов Невы успела выбить из Кубка страны «Ахмат» и «Ростов».

В чемпионате России питерцы идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков.

«Сине-бело-голубые» смогли забить целых 54 мяча, а пропустили всего лишь 18.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Санкт-Петербурга выиграла у «Динамо» Их (1:0) и «Пари НН» (2:1).

До этого же зенитовцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) и переиграли «Химки» (1:0).

В Кубке же питерский коллектив сломил сопротивление ЦСКА (2:0) в первой игре.

Не сыграют: травмированы Вендел и Вячеслав Караваев.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака все еще рассчитывают на требл в год столетия. «Зенит» крайне близок к выходу в Суперфинал Кубка России, а также уже лишь на одно очко отстает от первого «Краснодара» в чемпионате. Правда, в РПЛ питерцам нужно не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на потерю очков краснодарцами.

Думается, что за какой-то из трофеев «Зенит» точно зацепится, хотя вполне может быть, что и оба отправятся в Санкт-Петербург.

Статистика для ставок

ЦСКА проиграл только 1 из последних 16 матчей

«Зенит» не проигрывает на протяжении 10 матчей

в последней очной игре «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зенита» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: ЦСКА нечего терять терять, он будет раскрываться и бежать вперед, поэтому вполне возможно, что будет много голов в этой игре.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

Прогноз: игра в Москве должна быть примерно равной и вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.50.