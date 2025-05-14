ЦСКА — Зенит: ставка за 2.08 и прогноз на матч Кубка России

ЦСКА
Зенит
ЦСКА
Турнирное положение: московская команда после группового этапа уже успела пройти в Кубке «Рубин» и «Динамо».
В чемпионате страны «армейцы» имеют в своем активе 55 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
ЦСКА — Зенит: коэффициенты букмекеров
За 28 матчей москвичи смогли забить 43 мяча, а пропустили всего 19.
Последние матчи: в прошлых играх «красно-синие» переиграли «Краснодар» (1:0), но сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
До этого же коллектив из Москвы также выиграл у «Спартака» (2:1) и поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).
В первой финальной игре Кубка столичная команда уступила «Зениту» (0:2).
Не сыграют: у коллектива из столицы России все в строю.
Состояние команды: во второй части текущего сезона ЦСКА показывает отличную игру, которая и дает результат. Подопечные Марко Николича поднялись с шестой позиции на третью и являются главными фаворитами в борьбе за бронзовые медали.
За Кубок после поражения в первом матче ЦСКА будет побороться крайне сложно, но даже третье место в РПЛ будет считаться успехом.
«Зенит»
Турнирное положение: команда с берегов Невы успела выбить из Кубка страны «Ахмат» и «Ростов».
В чемпионате России питерцы идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков.
«Сине-бело-голубые» смогли забить целых 54 мяча, а пропустили всего лишь 18.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Санкт-Петербурга выиграла у «Динамо» Их (1:0) и «Пари НН» (2:1).
До этого же зенитовцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) и переиграли «Химки» (1:0).
В Кубке же питерский коллектив сломил сопротивление ЦСКА (2:0) в первой игре.
Не сыграют: травмированы Вендел и Вячеслав Караваев.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака все еще рассчитывают на требл в год столетия. «Зенит» крайне близок к выходу в Суперфинал Кубка России, а также уже лишь на одно очко отстает от первого «Краснодара» в чемпионате. Правда, в РПЛ питерцам нужно не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на потерю очков краснодарцами.
Думается, что за какой-то из трофеев «Зенит» точно зацепится, хотя вполне может быть, что и оба отправятся в Санкт-Петербург.
Статистика для ставок
- ЦСКА проиграл только 1 из последних 16 матчей
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 10 матчей
- в последней очной игре «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зенита» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.78Милан — Болонья: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: ЦСКА нечего терять терять, он будет раскрываться и бежать вперед, поэтому вполне возможно, что будет много голов в этой игре.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.
Прогноз: игра в Москве должна быть примерно равной и вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.50.