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    ЦСКА — Зенит: ставка за 2.08 и прогноз на матч Кубка России

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Зенит»
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    Игорь Акинфеев (вратарь и капитан ЦСКА)
    14 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 14 Мая 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: московская команда после группового этапа уже успела пройти в Кубке «Рубин» и «Динамо».

    В чемпионате страны «армейцы» имеют в своем активе 55 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

    ЦСКА — Зенит: коэффициенты букмекеров

    За 28 матчей москвичи смогли забить 43 мяча, а пропустили всего 19.

    Последние матчи: в прошлых играх «красно-синие» переиграли «Краснодар» (1:0), но сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

    До этого же коллектив из Москвы также выиграл у «Спартака» (2:1) и поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В первой финальной игре Кубка столичная команда уступила «Зениту» (0:2).

    Не сыграют: у коллектива из столицы России все в строю.

    Состояние команды: во второй части текущего сезона ЦСКА показывает отличную игру, которая и дает результат. Подопечные Марко Николича поднялись с шестой позиции на третью и являются главными фаворитами в борьбе за бронзовые медали.

    За Кубок после поражения в первом матче ЦСКА будет побороться крайне сложно, но даже третье место в РПЛ будет считаться успехом.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда с берегов Невы успела выбить из Кубка страны «Ахмат» и «Ростов».

    В чемпионате России питерцы идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков.

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    • «Сине-бело-голубые» смогли забить целых 54 мяча, а пропустили всего лишь 18.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Санкт-Петербурга выиграла у «Динамо» Их (1:0) и «Пари НН» (2:1).

    До этого же зенитовцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) и переиграли «Химки» (1:0).

    В Кубке же питерский коллектив сломил сопротивление ЦСКА (2:0) в первой игре.

    Не сыграют: травмированы Вендел и Вячеслав Караваев.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака все еще рассчитывают на требл в год столетия. «Зенит» крайне близок к выходу в Суперфинал Кубка России, а также уже лишь на одно очко отстает от первого «Краснодара» в чемпионате. Правда, в РПЛ питерцам нужно не только выигрывать свои матчи, но и надеяться на потерю очков краснодарцами.

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    Думается, что за какой-то из трофеев «Зенит» точно зацепится, хотя вполне может быть, что и оба отправятся в Санкт-Петербург.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА проиграл только 1 из последних 16 матчей

    • «Зенит» не проигрывает на протяжении 10 матчей

    • в последней очной игре «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зенита» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: ЦСКА нечего терять терять, он будет раскрываться и бежать вперед, поэтому вполне возможно, что будет много голов в этой игре.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

    Прогноз: игра в Москве должна быть примерно равной и вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Зенит?

    Матч ЦСКА — Зенит состоится 14 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Зенит?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Зенит?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Зенит?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Зенит?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зенита» — в 3.40.

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