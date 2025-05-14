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    Гронинген — Аякс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «Аякс»
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    Джордан Хендерсон
    14 мая в 33-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гронинген» и «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гронинген» — «Аякс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Мая 2025 года

    Гронинген

  • Гронинген
    •  Гронинген 21:00 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Бело-зеленые» проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Гронинген» сражается за попадание в топ-9. А вот забила команда 38 мячей в 33 поединках чемпионата Нидерландов.

    Гронинген — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-зеленые» уступили «АЗ Алкмаару» (0:3).

    До того команда уверенно переиграла «Валвейк» (6:1). При этом чуть ранее она сумела расправиться с «Хераклесом» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гронинген» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бело-зеленые» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и в матчах с сильными соперника зачастую испытывают серьезные сложности.

    Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Гронинген» потерпел 5 поражений.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-зеленые» способны воспользоваться не лучшим функциональным и психологическим состоянием соперника.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аякс» на один зачетный балл опережает дышащий в спину ПСВ. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Амстердамцы были биты «Неймегеном» (0:3).

    До того команда не смогла переиграть роттердамскую «Спарту» (1:1). Да и поединок с «Утрехтом» принес форменное разочарование (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Юри Баас, Оливер Эдвардсен — травмированы.

    Состояние команды: Амстердамцы потеряли уверенность в себе. Команда не может победить 3 матча кряду.

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    При этом «Аякс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 33 матчах чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только последние неудачи нивелировали комфортное преимущество над ПСВ в чемпионской гонке.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Амстердамцы обыграли «Гронинген» в 6 последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Амстердамцы не побеждают 3 матча подряд

    • «Гронинген» уступил «Аяксу» в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные гости бьются за чемпионство, и уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

    «Аякс» при всех своих проблемах на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «бело-зеленых» явно небезгрешны.

    Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гронинген — Аякс?

    Матч Гронинген — Аякс состоится 14 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гронинген — Аякс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гронинген — Аякс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гронинген — Аякс?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гронинген — Аякс?

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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