Гронинген — Аякс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 мая 2025 года

14 мая в 33-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гронинген» и «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гронинген» — «Аякс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Бело-зеленые» проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Гронинген» сражается за попадание в топ-9. А вот забила команда 38 мячей в 33 поединках чемпионата Нидерландов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-зеленые» уступили «АЗ Алкмаару» (0:3).

До того команда уверенно переиграла «Валвейк» (6:1). При этом чуть ранее она сумела расправиться с «Хераклесом» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гронинген» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бело-зеленые» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и в матчах с сильными соперника зачастую испытывают серьезные сложности.

Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Гронинген» потерпел 5 поражений.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-зеленые» способны воспользоваться не лучшим функциональным и психологическим состоянием соперника.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аякс» на один зачетный балл опережает дышащий в спину ПСВ. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Амстердамцы были биты «Неймегеном» (0:3).

До того команда не смогла переиграть роттердамскую «Спарту» (1:1). Да и поединок с «Утрехтом» принес форменное разочарование (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Юри Баас, Оливер Эдвардсен — травмированы.

Состояние команды: Амстердамцы потеряли уверенность в себе. Команда не может победить 3 матча кряду.

При этом «Аякс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 33 матчах чемпионата Нидерландов.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только последние неудачи нивелировали комфортное преимущество над ПСВ в чемпионской гонке.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Амстердамцы обыграли «Гронинген» в 6 последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Аякс» в среднем пропускает реже гола за матч

Амстердамцы не побеждают 3 матча подряд

«Гронинген» уступил «Аяксу» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Номинальные гости бьются за чемпионство, и уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

«Аякс» при всех своих проблемах на голову сильнее оппонента, к тому же оборонительные редуты «бело-зеленых» явно небезгрешны.

Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10