ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026 Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Ван легко обыграет американскую теннисистку?

    Лепченко — Ван. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ван Синьюй
    Прогноз и ставки на Лепченко — Ван
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Синьюй Ван
    Американка Варвара Лепченко и китаянка Синьюй Ван встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Лепченко — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Варвара Лепченко

    У Лепченко по отдельно взятому сезону больше провальных турнирнов, нежели положительных, но она находит в себе силы продолжать бороться за более выгодное место в рейтинге.

    На старте этого сезона все буквально валилось из рук, поэтому иногда возникали сомнения, сможет ли Варвара хоть немного восстановить свой теннис.

    За последние полтора года Лепченко не выиграла ничего вразумительного, но при этом мастерство от нее никуда не убежало.

    В матче против китаянки Синьюй Ван будет тяжело, несмотря на то, что американка в первом круге итальянского челленджера смогла разобраться с венгерской Удварди.

    Синьюй Ван

    За прошлый год Синьюй Ван наконец-то нашла тренера, который смог поставить игру и основной удар при игре на грунте.

    Прогнозы на теннис

    Физику китаянка тоже подтянула, поскольку работа ногами на грунте является основой и залогом успешной игры на этом покрытии.

    В первом круге Пармы она легко справилась с 36-летней соотечественницей Чжан Шуай, отдав легенде женского китайского тенниса всего лишь семь геймов.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Китаянке сильно расслабляться не стоит, поскольку с Лепченко шутки плохо, если она не находится в близком к оптимальному состоянии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Лепченко — 2.75, победа Ван — 1.41.

    Прогноз: Ван будет доминировать на протяжении всего матча, но победу ей никто не гарантирует.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.75.

    Альтернативный прогноз: Лепченко навяжет борьбу китаянке, поэтому можно рассчитывтаь на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лепченко — Ван?

    Матч Лепченко — Ван состоится 14 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лепченко — Ван?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лепченко — Ван?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лепченко — Ван?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лепченко — Ван?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нарди — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руусувуори — Ким
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жаке — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван Аш — Кузманов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Хон — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Розателло — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Приходько — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бегу — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коппеянс — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тайхманн — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лепченко — Ван: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 14.05.202516:30. Ван легко обыграет американскую теннисистку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры