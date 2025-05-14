Лепченко — Ван. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Американка Варвара Лепченко и китаянка Синьюй Ван встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Лепченко — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Варвара Лепченко

У Лепченко по отдельно взятому сезону больше провальных турнирнов, нежели положительных, но она находит в себе силы продолжать бороться за более выгодное место в рейтинге.

На старте этого сезона все буквально валилось из рук, поэтому иногда возникали сомнения, сможет ли Варвара хоть немного восстановить свой теннис.

За последние полтора года Лепченко не выиграла ничего вразумительного, но при этом мастерство от нее никуда не убежало.

В матче против китаянки Синьюй Ван будет тяжело, несмотря на то, что американка в первом круге итальянского челленджера смогла разобраться с венгерской Удварди.

Синьюй Ван

За прошлый год Синьюй Ван наконец-то нашла тренера, который смог поставить игру и основной удар при игре на грунте.

Прогнозы на теннис

Физику китаянка тоже подтянула, поскольку работа ногами на грунте является основой и залогом успешной игры на этом покрытии.

В первом круге Пармы она легко справилась с 36-летней соотечественницей Чжан Шуай, отдав легенде женского китайского тенниса всего лишь семь геймов.

Китаянке сильно расслабляться не стоит, поскольку с Лепченко шутки плохо, если она не находится в близком к оптимальному состоянии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Лепченко — 2.75, победа Ван — 1.41.

Прогноз: Ван будет доминировать на протяжении всего матча, но победу ей никто не гарантирует.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.75.

Альтернативный прогноз: Лепченко навяжет борьбу китаянке, поэтому можно рассчитывтаь на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.05.