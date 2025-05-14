Тайхманн — Мбоко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Жиль Тайхманн
Когда Тайхманн начала восхождение по рейтингу вверх в прошлом сезоне, то мало кто верил, что все это затянется надолго.
За прошлый год швейцарка добавила в скорости принятия решений, а нестандартные ходы по ходу розыгрышей так и вовсе ставили в тупик даже высококлассных сопрениц.
В этом году только в словенской Любляне спортсменке из Швейцарии удалось выступить выше всех похвал, забрав себе титул.
В матче против Мбоко расклад сил всецело будет на стороне Жиль, поскольку юная канадка совсем не нюхала пороха во взрослом женском туре.
Виктория Мбоко
Перспективная и многообещающая канадская теннисистка делает только первые шаги во взрослом теннисе, и у Мбоко есть хорошие шансы через пару лет быть в гуще событий одиночного женского тенниса.
Виктория отлично проводит фьючерси и показывает сравнимую игру на любых покрытиях, но стабильности ей пока что недостает.
В Риме квалификацию она прошла на одном дыхании, но в первом круге уступила Гауфф, причем в трех сетах.
Пока что для больших побед Мбоко не созрела, но Тайхман она может создать много проблем, если будет демонстрировать по матчу то, что умеет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Тайхманн — 3.01, победа Мбоко — 1.36.
Прогноз: Мбоко имеет больше шансов пройти по дистанции дальше.
- 2.00Бегу — Грабер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.75Лепченко — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.83Розателло — Бондар: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Канадская спортсменка не сможет добиться простой победы.
Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.20.