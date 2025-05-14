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    Тайхманн навяжет борьбу юному дарованию?

    Тайхманн — Мбоко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тайхманн — Мбоко
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    Жиль Тайхманн
    Швейцарка Жиль Тайхманн и канадка Виктория Мбоко встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тайхманн — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жиль Тайхманн

    Когда Тайхманн начала восхождение по рейтингу вверх в прошлом сезоне, то мало кто верил, что все это затянется надолго.

    За прошлый год швейцарка добавила в скорости принятия решений, а нестандартные ходы по ходу розыгрышей так и вовсе ставили в тупик даже высококлассных сопрениц.

    В этом году только в словенской Любляне спортсменке из Швейцарии удалось выступить выше всех похвал, забрав себе титул.

    В матче против Мбоко расклад сил всецело будет на стороне Жиль, поскольку юная канадка совсем не нюхала пороха во взрослом женском туре.

    Виктория Мбоко

    Перспективная и многообещающая канадская теннисистка делает только первые шаги во взрослом теннисе, и у Мбоко есть хорошие шансы через пару лет быть в гуще событий одиночного женского тенниса.

    Прогнозы на теннис

    Виктория отлично проводит фьючерси и показывает сравнимую игру на любых покрытиях, но стабильности ей пока что недостает.

    В Риме квалификацию она прошла на одном дыхании, но в первом круге уступила Гауфф, причем в трех сетах.

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    Пока что для больших побед Мбоко не созрела, но Тайхман она может создать много проблем, если будет демонстрировать по матчу то, что умеет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Тайхманн — 3.01, победа Мбоко — 1.36.

    Прогноз: Мбоко имеет больше шансов пройти по дистанции дальше.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Канадская спортсменка не сможет добиться простой победы.

    Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тайхманн — Мбоко?

    Матч Тайхманн — Мбоко состоится 14 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тайхманн — Мбоко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тайхманн — Мбоко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тайхманн — Мбоко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тайхманн — Мбоко?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Тайхманн — Мбоко: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.05.202516:30. Тайхманн навяжет борьбу юному дарованию?
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