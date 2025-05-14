Тайхманн — Мбоко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Швейцарка Жиль Тайхманн и канадка Виктория Мбоко встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тайхманн — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жиль Тайхманн

Когда Тайхманн начала восхождение по рейтингу вверх в прошлом сезоне, то мало кто верил, что все это затянется надолго.

За прошлый год швейцарка добавила в скорости принятия решений, а нестандартные ходы по ходу розыгрышей так и вовсе ставили в тупик даже высококлассных сопрениц.

В этом году только в словенской Любляне спортсменке из Швейцарии удалось выступить выше всех похвал, забрав себе титул.

В матче против Мбоко расклад сил всецело будет на стороне Жиль, поскольку юная канадка совсем не нюхала пороха во взрослом женском туре.

Виктория Мбоко

Перспективная и многообещающая канадская теннисистка делает только первые шаги во взрослом теннисе, и у Мбоко есть хорошие шансы через пару лет быть в гуще событий одиночного женского тенниса.

Прогнозы на теннис

Виктория отлично проводит фьючерси и показывает сравнимую игру на любых покрытиях, но стабильности ей пока что недостает.

В Риме квалификацию она прошла на одном дыхании, но в первом круге уступила Гауфф, причем в трех сетах.

Пока что для больших побед Мбоко не созрела, но Тайхман она может создать много проблем, если будет демонстрировать по матчу то, что умеет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Тайхманн — 3.01, победа Мбоко — 1.36.

Прогноз: Мбоко имеет больше шансов пройти по дистанции дальше.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Канадская спортсменка не сможет добиться простой победы.

Альтернативная ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.20.