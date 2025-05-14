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    Продолжится ли победная серия «Вильярреала»?

    Вильярреал — Леганес: Хозяева выиграли три последних матча, но продолжатся ли их победы? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.97

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    Ереми Пино («Вильярреал»)
    14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Леганес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 61 пункт и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда находится на пятой строчке таблицы в зоне главного континентального турнира, с отрывом в три балла от шестого места, которое уже не выводит в топ-еврокубок.

    Вильярреал — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Жироной» (1:0).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Осасуну» с результатом 4:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Фемения, Барри, Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вильярреал» выиграл.

    Это свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 34 пункта и борется за выживание в элите.

    Команда пребывает в зоне вылета на 18-й строчке (18-20-я позиции) с отставанием в один балл от спасительной 17-й позиции за три тура до конца сезона в Ла Лиге.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства клуб на своем поле обыграл «Эспаньол» — 3:2.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал лишь один пункт, сыграв вничью с «Севильей» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, тем не менее, перевес соперника в классе все же позволяет ему рассчитывать на успех.

    Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Леганеса» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Леганес» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.20, победа «Леганеса» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Леганеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вильярреал — Леганес?

    Матч Вильярреал — Леганес состоится 14 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вильярреал — Леганес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вильярреал — Леганес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Леганес?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вильярреал — Леганес?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.20, победа «Леганеса» — в 9.00.

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    Вильярреал — Леганес: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 14.05.202520:00. Продолжится ли победная серия «Вильярреала»?
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