Вильярреал — Леганес: Хозяева выиграли три последних матча, но продолжатся ли их победы? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.97

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Леганес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 61 пункт и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда находится на пятой строчке таблицы в зоне главного континентального турнира, с отрывом в три балла от шестого места, которое уже не выводит в топ-еврокубок.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Жироной» (1:0).

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Осасуну» с результатом 4:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Фемения, Барри, Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вильярреал» выиграл.

Это свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 34 пункта и борется за выживание в элите.

Команда пребывает в зоне вылета на 18-й строчке (18-20-я позиции) с отставанием в один балл от спасительной 17-й позиции за три тура до конца сезона в Ла Лиге.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства клуб на своем поле обыграл «Эспаньол» — 3:2.

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал лишь один пункт, сыграв вничью с «Севильей» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, тем не менее, перевес соперника в классе все же позволяет ему рассчитывать на успех.

Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Леганеса» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Леганес» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.20, победа «Леганеса» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Леганеса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30