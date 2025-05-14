Трабзонспор — Галатасарай. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 14 мая 2025 года

«Трабзонспор»
Турнирное положение: Трабзонцы провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.
При этом «Трабзонспор» уже не займет искомое 4 место. А вот забила команда 53 мяча в 33 поединках чемпионата Турции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Трабзонцы уступили «Галатасараю» (0:2).
До того команда не смогла одолеть «Касымпашу» (1:1). При этом чуть ранее она в перестрелке одолела «Аланьяспор» (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Трабзонцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Трабзонспор» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Трабзонцы уже больше трех лет не обыгрывают «львов».
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» на 8 очков опережает идущий вторым «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Трабзонспор» (2:0).
До того команда уверенно одолела «Сивасспор» (4:1). Да и поединок с «Эюпспором» принес локальный успех (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» нынче смотрятся весьма выгодно. Стамбульцы победили в 7 матчах кряду.
При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 84 мяча в 33 матчах Суперлиги.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял уже 24 мяча в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Осимхен и Альваро Мората способны решить исход поединка.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» победил в 7 последних матчах
- Трабзонцы не побеждали в 2 своих последних поединках
- Стамбульцы в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.
«Львы» весьма результативны, к тому же оборонительные редуты «Трабзонспора» явно небезгрешны.
Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50