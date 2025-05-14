Трабзонспор — Галатасарай. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 14 мая 2025 года

14 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Трабзонцы провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

При этом «Трабзонспор» уже не займет искомое 4 место. А вот забила команда 53 мяча в 33 поединках чемпионата Турции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Трабзонцы уступили «Галатасараю» (0:2).

До того команда не смогла одолеть «Касымпашу» (1:1). При этом чуть ранее она в перестрелке одолела «Аланьяспор» (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Трабзонцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Трабзонспор» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Трабзонцы уже больше трех лет не обыгрывают «львов».

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 8 очков опережает идущий вторым «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Трабзонспор» (2:0).

До того команда уверенно одолела «Сивасспор» (4:1). Да и поединок с «Эюпспором» принес локальный успех (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче смотрятся весьма выгодно. Стамбульцы победили в 7 матчах кряду.

При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 84 мяча в 33 матчах Суперлиги.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял уже 24 мяча в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Осимхен и Альваро Мората способны решить исход поединка.

Статистика для ставок

«Галатасарай» победил в 7 последних матчах

Трабзонцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Стамбульцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.

«Львы» весьма результативны, к тому же оборонительные редуты «Трабзонспора» явно небезгрешны.

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50