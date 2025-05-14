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    «Львы» быстро вскроют оборону трабзонцев

    Трабзонспор — Галатасарай. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Галатасарай»
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    Юнус Акгюн
    14 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Трабзонцы провалили чемпионат. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Трабзонспор» уже не займет искомое 4 место. А вот забила команда 53 мяча в 33 поединках чемпионата Турции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Трабзонцы уступили «Галатасараю» (0:2).

    До того команда не смогла одолеть «Касымпашу» (1:1). При этом чуть ранее она в перестрелке одолела «Аланьяспор» (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Трабзонцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Трабзонспор» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Трабзонцы уже больше трех лет не обыгрывают «львов».

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» намерены сделать золотой дубль. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» на 8 очков опережает идущий вторым «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Трабзонспор» (2:0).

    До того команда уверенно одолела «Сивасспор» (4:1). Да и поединок с «Эюпспором» принес локальный успех (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Львы» нынче смотрятся весьма выгодно. Стамбульцы победили в 7 матчах кряду.

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    При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 84 мяча в 33 матчах Суперлиги.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял уже 24 мяча в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Осимхен и Альваро Мората способны решить исход поединка.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» победил в 7 последних матчах

    • Трабзонцы не побеждали в 2 своих последних поединках

    • Стамбульцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.

    «Львы» весьма результативны, к тому же оборонительные редуты «Трабзонспора» явно небезгрешны.

    Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Трабзонспор — Галатасарай?

    Матч Трабзонспор — Галатасарай состоится 14 мая 2025 года в 20:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Трабзонспор — Галатасарай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Трабзонспор — Галатасарай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Трабзонспор — Галатасарай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Трабзонспор — Галатасарай?

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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    Трабзонспор — Галатасарай: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 14.05.202520:45. «Львы» быстро вскроют оборону трабзонцев
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