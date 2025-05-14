Актобе — Кайсар. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 14 мая 2025 года

Кайсар
Актобе
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» стартовал в чемпионате удачно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» в 8 стартовых матчах добыл 19 зачетных баллов. А вот забила команда 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Актобе» нанес поражение «Елимаю» (1:0).
До того команда поочередно минимально одолела «Женис» и «Улытау». А вот поединок с «Тоболом» завершился зычной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Актобе» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Актобе» уже встал на победные рельсы. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Матчи с «Кайсаром» для команды складываются исторически успешно. В пяти последних очных поединках «Актобе» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда постарается не отставать от группы лидеров.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайсар» в 8 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Поражение от «Ордабасы» вышло разгромным (0:5).
До того «Кайсар» не дал себя обыграть «Астане» (1:1). А вот чуть ранее она команда досадным образом уступила «Кызылжару» (1:2).
При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайсар» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 5 мячей в 8 поединках чемпионата.
При этом «Кайсар» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Плюс команда еще не познала радости побед в текущем чемпионате.
Команда не может победить еще с зимних сборов. Да и в нынешней диспозиции она явно будет рада даже заработанному баллу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кайсар» постарается подловить соперника на контратаках.
Статистика для ставок
- «Актобе» уже почти 4 года не проигрывает «Кайсару»
- «Кайсар» не может победить уже больше 3 месяцев
- «Актобе» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 9.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Актобн» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.
Номинальные гости нынче окопались в группе аутсайдеров, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Фора «Актобе» -2.5 за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.82