Актобе — Кайсар. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 14 мая 2025 года

14 мая в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кайсар». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» стартовал в чемпионате удачно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» в 8 стартовых матчах добыл 19 зачетных баллов. А вот забила команда 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Актобе» нанес поражение «Елимаю» (1:0).

До того команда поочередно минимально одолела «Женис» и «Улытау». А вот поединок с «Тоболом» завершился зычной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Актобе» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Актобе» уже встал на победные рельсы. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Матчи с «Кайсаром» для команды складываются исторически успешно. В пяти последних очных поединках «Актобе» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда постарается не отставать от группы лидеров.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайсар» в 8 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Поражение от «Ордабасы» вышло разгромным (0:5).

До того «Кайсар» не дал себя обыграть «Астане» (1:1). А вот чуть ранее она команда досадным образом уступила «Кызылжару» (1:2).

При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайсар» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 5 мячей в 8 поединках чемпионата.

При этом «Кайсар» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Плюс команда еще не познала радости побед в текущем чемпионате.

Команда не может победить еще с зимних сборов. Да и в нынешней диспозиции она явно будет рада даже заработанному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кайсар» постарается подловить соперника на контратаках.

Статистика для ставок

«Актобе» уже почти 4 года не проигрывает «Кайсару»

«Кайсар» не может победить уже больше 3 месяцев

«Актобе» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 9.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: «Актобн» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости нынче окопались в группе аутсайдеров, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Фора «Актобе» -2.5 за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82