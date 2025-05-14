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    Сумеет ли «Актобе» учинить разгром «Кайсару»?

    Актобе — Кайсар. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Кайсар»
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    «Актобе»
    14 мая в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кайсар». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Мая 2025 года

    Кайсар

  • Кызылорда
    •  Кайсар 18:30 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» стартовал в чемпионате удачно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» в 8 стартовых матчах добыл 19 зачетных баллов. А вот забила команда 13 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Актобе» нанес поражение «Елимаю» (1:0).

    До того команда поочередно минимально одолела «Женис» и «Улытау». А вот поединок с «Тоболом» завершился зычной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Актобе» забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Актобе» уже встал на победные рельсы. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Матчи с «Кайсаром» для команды складываются исторически успешно. В пяти последних очных поединках «Актобе» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда постарается не отставать от группы лидеров.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайсар» в 8 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Поражение от «Ордабасы» вышло разгромным (0:5).

    До того «Кайсар» не дал себя обыграть «Астане» (1:1). А вот чуть ранее она команда досадным образом уступила «Кызылжару» (1:2).

    При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайсар» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 5 мячей в 8 поединках чемпионата.

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    При этом «Кайсар» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Плюс команда еще не познала радости побед в текущем чемпионате.

    Команда не может победить еще с зимних сборов. Да и в нынешней диспозиции она явно будет рада даже заработанному баллу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кайсар» постарается подловить соперника на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» уже почти 4 года не проигрывает «Кайсару»

    • «Кайсар» не может победить уже больше 3 месяцев

    • «Актобе» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 9.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: «Актобн» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные гости нынче окопались в группе аутсайдеров, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Фора «Актобе» -2.5 за 2.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Актобе — Кайсар?

    Матч Актобе — Кайсар состоится 14 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Актобе — Кайсар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Актобе» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Актобе — Кайсар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Актобе» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Актобе — Кайсар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Актобе — Кайсар?

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 9.34.

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    Актобе — Кайсар: прогноз и ставка за 2.98, статистика, коэффициенты матча 14.05.202518:30. Сумеет ли «Актобе» учинить разгром «Кайсару»?
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