В четверг, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но занял в своей группе третье место с 9 очками, пропустив в плей-офф ПСЖ и «Лейпциг» (по 12 очков).

В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы выбили «Реала Сосьедад» (4:0 в гостях и 0:0 дома), а в 1/8 финала не без труда прошли «Милан», упустив победу дома — 1:1, и победив 1:0 в гостях).

В четвертьфинале подопечные Сульшера выбили «Гранаду», одержав две победы со счетом 2:0, а в последних матчах АПЛ дома одолели «Бернли» (3:1) и на выезде разошлись миром с «Лидсом» (0:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

После 33 туров АПЛ «МЮ» с 67 очками идет вторым. Разница мячей 64-35, Бруну Фернандеш забил 16 голов, еще 10 — Маркус Рэшфорд. Не сыграют травмированный Марсьяль и Фил Джонс.

«Рома»

Римляне с 13 очками выиграли свою группу Лиги Европы, обогнав «Янг Бойз» (10), «ЧФР Клуж» (5) и софийский ЦСКА (5:0).

В 1/16 финала подопечные Фонсеки выбили португальскую «Брагу» (2:0 в гостях и 3:1 дома), а в 1/8 финала одолели донецкий «Шахтер» (3:0 дома и 2:1 в гостях).

В четвертьфинале «Рома» не без труда прошла «Аякс» (2:1 в гостях, 1:1 дома), а в последних матчах Серии А дома спаслась в матче с «Аталантой» (1:1) и на выезде проиграла «Торино» (1:3) и «Кальяри» (2:3).

После 33 туров чемпионата Италии «Рома» с 57 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 58-51, Жордан Верету забил 10 голов, еще 9 у Мхитаряна. Не сыграют травмированные Педро и Дзаньоло.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Ромы» — 5.80.

Команды встречались 7 раз, 5 побед одержал «МЮ», всего одну — «Рома». Последний раз коллективы пересекались еще в 2014, в рамках Международного кубка чемпионов, «МЮ» победил 3:2.

Римляне провалили последний отрезок в чемпионате, но на еврокубки бросят все силы — матч не обойдется без голов. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет.

Интересен вариант для ставок «Тотал "МЮ" больше 1,5» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.78.