Дрейпер — Алькарас. Ставка (к. 2.97) и прогноз на Мастерс в Риме 14 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек третий раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе».

Ранее британец выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс и добрался до финала в Мадриде, благодаря чему дебютировал в 1/8 финала.

В 1/8 финала римского турнира Дрейпер выиграл у Корантена Муте. Вопреки ожиданиям, это был непростой матч, достаточно посмотреть на счет — 1:6, 6:4, 6:3.

Джек, по всей видимости, тоже думал, что француз не успеет восстановиться после тяжелейшего матча против Хольгера Руне (играли почти четыре часа), но получилось чуть-чуть иначе.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Дрейпер спокойно обыграл итальянца Лучано Дардери и чеха Вита Копршиву.

Алькарас

Карлос в четвертом круге одержал победу над Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 7:5.

Все три сета получились максимально напряженными, и это один из тех случаев, когда у испанца не было заметного превосходства над соперником.

После матча Алькарас отметил, что ему было тяжело, даже несмотря на то, что его не беспокоили повреждения, о которых он рассказывал за день до встречи с российским теннисистом.

«Мне было тяжело физически. Ничего не болело, но матч был изматывающим. Мне приходилось много бегать. Очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч», — отметил Карлитос.

В предыдущих матчах в Риме Алькарас обыграл сербов Душана Лайовича и Ласло Джере.

Этой весной Алькарас выиграл 12 из 13-ти матчей на грунте. В апреле он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.97, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: после матча Карлоса против Хачанова все-таки осталось ощущение, что на этой неделе он не готов к борьбе за титул. Даже у Карена была возможность остановить испанца. В предстоящем матче у Алькараса будет гораздо больше проблем. Также надо не забывать, что в марте он проиграл Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6) на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 2.97.