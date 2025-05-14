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    Дрейпер воспользуется проблемами Алькараса?

    Дрейпер — Алькарас. Ставка (к. 2.97) и прогноз на Мастерс в Риме 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 14:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Дрейпер

    Джек третий раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе».

    Ранее британец выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс и добрался до финала в Мадриде, благодаря чему дебютировал в 1/8 финала.

    В 1/8 финала римского турнира Дрейпер выиграл у Корантена Муте. Вопреки ожиданиям, это был непростой матч, достаточно посмотреть на счет — 1:6, 6:4, 6:3.

    Джек, по всей видимости, тоже думал, что француз не успеет восстановиться после тяжелейшего матча против Хольгера Руне (играли почти четыре часа), но получилось чуть-чуть иначе.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Дрейпер спокойно обыграл итальянца Лучано Дардери и чеха Вита Копршиву.

    Алькарас

    Карлос в четвертом круге одержал победу над Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 7:5.

    Все три сета получились максимально напряженными, и это один из тех случаев, когда у испанца не было заметного превосходства над соперником.

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    • После матча Алькарас отметил, что ему было тяжело, даже несмотря на то, что его не беспокоили повреждения, о которых он рассказывал за день до встречи с российским теннисистом.

    «Мне было тяжело физически. Ничего не болело, но матч был изматывающим. Мне приходилось много бегать. Очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч», — отметил Карлитос.

    В предыдущих матчах в Риме Алькарас обыграл сербов Душана Лайовича и Ласло Джере.

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    Этой весной Алькарас выиграл 12 из 13-ти матчей на грунте. В апреле он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.97, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: после матча Карлоса против Хачанова все-таки осталось ощущение, что на этой неделе он не готов к борьбе за титул. Даже у Карена была возможность остановить испанца. В предстоящем матче у Алькараса будет гораздо больше проблем. Также надо не забывать, что в марте он проиграл Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6) на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 2.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Алькарас?

    Матч Дрейпер — Алькарас состоится 14 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера» с коэффициентом у букмекеров 2.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.97, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.41.

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    Дрейпер — Алькарас: прогноз и ставка за 2.97, статистика, коэффициенты матча 14.05.202514:00. Дрейпер воспользуется проблемами Алькараса?
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