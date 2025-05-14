Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина дошла до четвертьфинала на пятом турнире подряд.

При этом на четырех предыдущих она ни разу не проиграла раньше финала.

В 1/8 финала римского «тысячника» Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:1, 7:5.

Перед этим у первой ракетки мира были небольшие проблемы в матче против Софии Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Еще в одном матче Соболенко разгромила россиянку Анастасию Потапову.

Победная серия Соболенко теперь составляет девять матчей. В начале мая она выиграла крупных турнир в Мадриде.

Белорусская теннисистка выиграла 23 из последних 25-ти матчей.

Чжэн

Циньвэнь третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000.

В марте китаянка добралась до этой стадии на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

На римском «тысячнике» Чжэн пока не отдала ни одного сета. В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску.

В этом сезоне Чжэн пока ни разу не выигрывала больше трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: Арина выиграла все шесть предыдущих матчей против Циньвэнь. При этом китаянка за всё время взяла лишь один сет. В марте белоруска одержала победу над Чжэн на турнире в Майами — 6:2, 7:5. Скорее всего, Соболенко спокойно продлит серию побед над представительницей Поднебесной.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 2.04.