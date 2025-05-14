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    Соболенко продлит серию побед над Чжэн?

    Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Чжэн
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 14 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 12:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Соболенко

    Арина дошла до четвертьфинала на пятом турнире подряд.

    При этом на четырех предыдущих она ни разу не проиграла раньше финала.

    В 1/8 финала римского «тысячника» Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:1, 7:5.

    Перед этим у первой ракетки мира были небольшие проблемы в матче против Софии Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Еще в одном матче Соболенко разгромила россиянку Анастасию Потапову.

    Победная серия Соболенко теперь составляет девять матчей. В начале мая она выиграла крупных турнир в Мадриде.

    Белорусская теннисистка выиграла 23 из последних 25-ти матчей.

    Чжэн

    Циньвэнь третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000.

    В марте китаянка добралась до этой стадии на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

    На римском «тысячнике» Чжэн пока не отдала ни одного сета.   В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску.

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    В этом сезоне Чжэн пока ни разу не выигрывала больше трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: Арина выиграла все шесть предыдущих матчей против Циньвэнь. При этом китаянка за всё время взяла лишь один сет. В марте белоруска одержала победу над Чжэн на турнире в Майами — 6:2, 7:5. Скорее всего, Соболенко спокойно продлит серию побед над представительницей Поднебесной.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Чжэн?

    Матч Соболенко — Чжэн состоится 14 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко с форой по геймам (-5,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко с форой по геймам (-5,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.94.

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    Соболенко — Чжэн: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 14.05.202514:00. Соболенко продлит серию побед над Чжэн?
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