Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

Арина Соболенко
Чжэн Циньвэнь
Соболенко
Арина дошла до четвертьфинала на пятом турнире подряд.
При этом на четырех предыдущих она ни разу не проиграла раньше финала.
В 1/8 финала римского «тысячника» Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:1, 7:5.
Перед этим у первой ракетки мира были небольшие проблемы в матче против Софии Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.
Еще в одном матче Соболенко разгромила россиянку Анастасию Потапову.
Победная серия Соболенко теперь составляет девять матчей. В начале мая она выиграла крупных турнир в Мадриде.
Белорусская теннисистка выиграла 23 из последних 25-ти матчей.
Чжэн
Циньвэнь третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000.
В марте китаянка добралась до этой стадии на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.
На римском «тысячнике» Чжэн пока не отдала ни одного сета. В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску.
В этом сезоне Чжэн пока ни разу не выигрывала больше трех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.94.
Прогноз: Арина выиграла все шесть предыдущих матчей против Циньвэнь. При этом китаянка за всё время взяла лишь один сет. В марте белоруска одержала победу над Чжэн на турнире в Майами — 6:2, 7:5. Скорее всего, Соболенко спокойно продлит серию побед над представительницей Поднебесной.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 2.04.