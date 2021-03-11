В новом суперэкспрессе рассмотрим сразу по три матча из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Боруссия» Дортмунд — «Севилья»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Первая встреча этих команд получилась результативной, «Боруссия» выиграла в Испании со счетом 3:2. И, по всей видимости, ответная игра тоже не заставит скучать. «Севилье» нужно отыгрываться, а это значит, что придется рисковать.

И чем больше испанцы будут атаковать, тем чаще у «Боруссии» будут появляться свободные зоны для контратак. Футбольная классика.

Сложно предположить, кто на этот раз больше забьет, не факт, что это будет «Боруссия», учитывая, какие провалы в обороне у нее периодически случаются. Но минимум три мяча на двоих команды, скорее всего, организуют.

Ну и наверняка бОльшая часть мячей будет забита уже после перерыва.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.63.

«Ювентус» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ювентус» проиграл в Португалии со счетом 1:2. Вопреки прогнозам, «Порту» идеально подготовился к домашней встрече с чемпионом Италии, но один косяк все же был допущен. «Порту» позволил «Юве» забить выездной гол. И он, скорее всего, станет ключевым в этом противостоянии.

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Теперь «Ювентусу» для выхода в четвертьфинал хватит даже победы со счетом 1:0. Но это чересчур рискованный вариант. Сохранить минимальное преимущество будет непросто даже на свокем поле. Это Лига чемпионов, тут может произойти что угодно.

Поэтому «Ювентусу» будет стараться забить как минимум дважды. Забьют ли португальцы? На этот вопрос ответить не так уж и просто, многое будет зависеть от хозяев.

Но вряд ли «Юве» даже в такой ситуации совсем забудет про оборону, все-таки разница в счете минимальная.

Ставка: тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1.58.

«Ливерпуль» — «Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» выиграл первый матч со счетом 2:0, но уверенности в том, что в этой паре уже все решено, пока нет. Глядя на страдания команды Юргена Клоппа в последнее время, все чаще появляется мысль, что немцы могут сделать камбэк.

На прошлой неделе «Ливерпуль» потерпел два поражения. Оба — на «Энфилде». Просто какая-то катастрофа. Сначала «мерсисайдцы» уступили «Челси», а потом — «Фулхэму». И в этих матчах «Ливерпуль» не забил ни одного мяча. Просто катастрофа.

И еще один удручающий факт: серия поражений «Ливерпуля» на «Энфилде» в АПЛ составляет уже шесть матчей. Такого в истории легендарного клуба ранее еще не было.

«Лейпциг» в первой игре хоть и не забил, но все равно был явно не хуже «Ливерпуля».

Ближайший матч снова пройдет на нейтральном поле, и не исключено, что немецкая команда на этот раз вскроет оборону пока еще действующего чемпиона Англии.

Ставка: тотал «Лейпцига» больше 1,0 за 1.52.

«Рома» — «Шахтер»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Шахтер» в 1/16 финала выиграл по сумме двух матчей у «Маккаби» из Тель-Авива. По счету вообще никаких вопросов — 3:0 в пользу украинского чемпиона. Но любой, кто видел эти матчи, подтвердит, что «Шахтеру» очень сильно повезло, особенно в киевской игре. В ответной встрече «Маккаби» запросто мог отыграться, моментов у ворот донецкого клуба было неприлично много.

«Рома» же без проблем прошла португальскую «Брагу». 2:0 в гостях и 3:1 дома — и никаких вопросов по игре. Недавние матчи в чемпионате Италии тоже подтвердили, что римляне сейчас в порядке.

Чего, опять-таки, не скажешь о «Шахтере», который после зимней паузы мучается даже в чемпионате Украины. На самом деле, странная ситуация, но очень похоже на то, что осенние успехи в Лиге чемпионов (победы над «Реалом», ничьи с «Интером») конкретно вскружили бразильские головы.

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И еще один момент, о котором надо не забывать. «Рому» возглавляет бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсенка. Так что итальянцам будет несложно подготовиться к ближайшей игре.

Ставка: тотал «Ромы» больше 2,0 за 2.11.

«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Тоттенхэм» в четырех предыдущих матчах забил 13 (!!!) мячей?! Да, это правда, «Тоттенхэм» очень круто провел недавние матч.

В минувшее воскресенье команда Жозе Моуринью разнесла «Кристал Пэлас», а за несколько дней до этого выиграла у «Фулхэма», продлив серию побед до четырех матчей.

И что удивляет еще больше — одним из лучших в составе «Тоттенхэма» был Гарет Бейл. Такого Бейла Европа давно не видела. В недавних матчах валлиец выходил в стартовом составе вместе с Харри Кейном и Сон Хын Мином, и очень похоже на то, что с таким нападением «шпоры» могут разорвать любую оборону.

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И загребское «Динамо» в этом плане вряд ли станет исключением. Как ни крути, а «Тоттенхэм» это не «Краснодар», у которого хорваты выиграли и дома, и в гостях. В Лондоне «Динамо» ждет сложнейший матч, уже всем ясно, что «Тоттенхэм» настроен выиграть Лигу Европы.

Ставка: тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 1.47.

«Аякс» — «Янг Бойз»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

У «Аякса» и «Янг Бойз» были очень серьезные соперники в 1/16 финала, поэтому сейчас не так уж и просто определиться с фаворитом. Голландцы прошли французский «Лилль», а швейцарцы сенсационно обыграли немецкий «Байер». От «Янг Бойз» таких подвигов явно не ожидали.

И все-таки перед первым матчем шансы «Аякса» выглядят предпочтительнее. Как ни крути, а у чемпиона Нидерландов и состав получше, и опыта побольше. Скорее всего, «Аякс» выиграет в Амстердаме, но не факт, что с крупным счетом.

Поэтому ограничимся ставкой просто на чистую победу хозяев. Это оптимальный вариант, учитывая, что «Аякс», как правило, сильно играет на своем поле.

Ставка: победа «Аякса» за 1.69.

Общий коэффициент — 20.51.