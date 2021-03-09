Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия»

«Боруссия» неожиданно для всех выиграла у «Севильи» в первом матче со счетом 3:2. Как обычно, одним из лучших на поле был Эрлинг Холанд, забивший в тот день два мяча.

Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне бесконечных провалов «Боруссии» в Бундеслиге. Как раз в тот момент у Дортмунда вообще ничего не получалось, но в Севилье команда Эдина Терзича вдруг «ожила».

Сразу после этого «Боруссия» одержала две яркие победы в Бундеслиге и вышла в следующий раунд Кубка Германии.

Однако перед ответной встречей с испанцем «Боруссия» снова вспомнила, что расслабляться пока рано. Дортмундский клуб в минувшую субботу проиграл «Баварии» со счетом 2:4.

«Боруссия» уже к десятой минуте забила два мяча (очередной дубль Холанда), но этим только разозлила «Баварию». После этого на поле можно было заметить только мюнхенскую машину.

«Севилья»

А вот у «Севильи» после поражения от «Боруссии» начались проблемы. В следующих четырех матчах команда Хулена Лопетеги одержала только одну победу.

На прошлой неделе «Севилья» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала. Эпичная игра, которая перешла в овертайм после гола Жерара Пике за минуту до завершения основного времени. И тогда же «Севилья» осталась вдесятером после удаления Фернандо. В овертайме «Барса» просто добила соперника.

За несколько дней до этого «Севилья» играла с «Барселоной» в рамках Ла Лиги — и тоже уступила.

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А перед поездкой в Германию «Севилью» потерпела поражение от «Эльче». Теперь уже нет никаких сомнений, что выше четвертого места команда Лопетеги точно не поднимется.

«Боруссия» — «Севилья». Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Севильи» — за 3.38.

«Боруссия», конечно, удивила в первом матче, тем более тогда все для нее начиналось хуже не придумаешь, испанцы открыли счет уже на седьмой минуте. Но потом о себе напомнил Холанд.

В любом случае, в этом противостоянии еще ничего не решено. «Боруссия» остается одной из самых нестабильных команд, поэтому не исключено, что гости тоже удивят — камбэком.

Ставка - победа «Севильи» за 3.38.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» по итогам первого тайма за 3.68. Испанцам нечего терять, «Боруссию» ждет сюрприз.