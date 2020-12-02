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    • Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»
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    Суперэкспресс на Лигу чемпионов: кэф 40+

    Суперэкспресс на ЛЧ 1-2 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Локомотив» — «Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    Как ни странно, но «Локомотив» до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Железнодорожники» дважды сенсационно сыграли вничью с «Атлетико» и выстояли на поле «Зальцбурга», сумев набрать три очка. Не так уж и много, но конкуренты тоже недалеко ушли.

    И вполне логично, что теперь многие уверены, что раз «Локо» отлично сыграл в предыдущих матчах, в том числе и с «Баварией», несмотря на поражение, то теперь можно и вовсе рассчитывать на победу.

    Но как раз в таких случаях очень часто все получается с точностью до наоборот. Подобная ситуация была ровно год назад, когда «Локомотиву» надо было не проиграть дома «Байеру», но итог, увы, разочаровал.

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  • 26/11/2020

    • Скорее всего, история повторится, после классных матчей с самыми сильными командами «Локо» проиграет дома главному конкуренту за место в Лиге Европы. Как говорится, в лучших традициях российского футбола.

    Ставка: победа «Зальцбурга» за 1.72.

    «Шахтер» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Шахтер» в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже успел испытать на себе всю гамму эмоций. В первом туре чемпион Украины сенсационно выиграл в Мадриде, еще через неделю сыграл вничью с «Интером» — тяжелейший матч, на самом деле, но результат все-таки положительный.

    А потом были два матча с менхенгладбахской «Боруссией»... Итог — два поражения с общим счетом 0:10. «Шахтер» просто уничтожили.

    И теперь уже почти нет сомнений, что «Реал» и «Интер» потеряли очки в матчах с «Шахтером» лишь из-за собственной халатности и традиционного нежелания играть в полную силу в матчах против соперников, которые явно слабее.

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  • 26/11/2020

    • Однако теперь «Шахтеру» нет смысла рассчитывать на такие сюрпризы. «Реал» после того позорного матча очень быстро пришел в себя. Камбэк на поле «Боруссии», две победы над «Интером» и в целом очень приличная игра — команда Зидана в порядке, чего не скажешь о «Шахтере».

    Скорее всего, будет еще один разгром, «Шахтер» конкретно «поплыл».

    Ставка: тотал «Реала» больше 2,5 за 1.90.

    «Ливерпуль» — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Ливерпуль» в прошлом туре проиграл дома «Аталанте», тем самым максимально закрутив интригу. Помимо команды Клоппа, на выход из группы претендуют и «Аякс», и «Аталанта», которые отстают на два очка.

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    К «Ливерпулю» при этом не может быть никаких претензий, с такими кадровыми проблемами, как в последние несколько месяцев, команда, можно сказать, совершает подвиг.

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    Впереди сложнейшая игра с «Аяксом», который все время несется в атаку. Оборону «Ливерпуля» ждет непростое испытание. В Амстердаме «мерсисайдцы» кое-как выстояли, выиграли 1:0, но во многом благодаря ужасной реализации «Аякса» — моментов у голландцев было неприлично много.

    И можно не сомневаться, что, зная о проблемах соперника, на «Энфилде» «Аякс» тоже не станет тушеваться.

    Ставка: обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 1.70.

    «Ювентус» — «Динамо»

    Киев

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Динамо» в четырех предыдущих турах набрало лишь одно очко — в гостевой игре с «Ференцварошем». В принципе, так и ожидалось, что киевляне будут соперничать с чемпионом Венгрии за место в Лиге Европы, а в остальных матчах просто проверят свой уровень.

    Проверили — уровень пока что так себе, дважды проиграли «Барселоне» и уступили дома «Ювентусу», в составе которого тогда отсутствовал Криштиану Роналду.

    Но на самом деле, сыграть лучше «Динамо» помешала эпидемия коронавируса. Команда Мирча Луческу дважды оказывалась в сложнейшей ситуации. Поэтому в такой ситуации киевлян нет смысла критиковать. Как смогли — так и сыграли.

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    Сейчас у Луческу выбор игроков намного лучше, но набрать очки в Турине все равно будет сложно. Почти нереально.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.92.

    «Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    Наглость, которую в последнее время даже не пытаются скрывать лидеры «ПСЖ», просто поражает и вызывает недоумение. Неймар и его друг Килиан Мбаппе совершенно забыли, что до сих пор не выиграли с командой ничего серьезного, а в текущем розыгрыше ЛЧ ситуация и вовсе приближается к катастрофе.

    В случае поражения на «Олд Траффорд» у «ПСЖ» останутся лишь призрачные шансы на выход в плей-офф. Крайним, конечно же, сделают Томаса Тухеля, но, немецкий тренер, по всей видимости, уже понял, к чему все идет.

    После недавней игры с «Бордо», в которой Неймар и Мбаппе снова просто ходили по полю, Тухель не стал себя сдерживать, публично раскритиковав всю команду, хотя, как правило, он почти всегда только защищает своих игроков перед журналистами.

    В общем, у «Манчестер Юнайтед» есть шикарный шанс помочь «ПСЖ» организовать один из самых громких провалов текущего сезона. Вылет из ЛЧ уже после группового этапа станет для Парижа настоящим кошмаром.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 2.13.

    «Брюгге» — «Зенит»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    Р — разочарование. Чтобы максимально четко описать выступление «Зенита» в ЛЧ, достаточно лишь одного слова. Да, это сплошное разочарование. Набрав одно очко в четырех турах, «Зенит» уже потерял шансы на выход в плей-офф, а теперь, скорее всего, пролетит и мимо Лиги Европы. И это закономерно, поскольку с такой удручающей игрой в еврокубках лучше вообще не появляться.

    «Брюгге» в ближайшем матче достаточно сыграть вничью, тогда как «Зениту» нужна только победа. Это футбол, в нем возможно почти все, но в данном случае нет никаких оснований ставить на команду Сергея Семака. Не будем сейчас вдаваться в подробности, рассуждать, кто виноват — тренер или футболисты, но играет «Зенит» плохо. Даже на фоне «Брюгге».

    Ставка: тотал «Брюгге» больше 1,5 за 1.95.

    Общий коэффициент — 44.51. 0

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    Суперэкспресс на ЛЧ 1-2 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 44.51
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