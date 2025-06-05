ОАЭ — Узбекистан. Онлайн, прямая трансляция

ОАЭ и Узбекистан сыграют между собой в поединке квалификации на чемпионат мира 2026 года. За ходом матча можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход матча

45+5' Дополнительное время быстро пролетело и прозвучат свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут и мы от этого «увлекательного» матча.

45+3' Спорный момент с падением Машарипова в штрафной хозяев. Фолил Салех или нет? Но пенальти нет.

45' 3 минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Маленькое, совсем крохотное, преимущество в этой игре на стороне ОАЭ. Но этого явно мало для взятия ворот. Пока что справедливые «нули» на табло.

42' Самый активный и опасный у Узбекистана однозначно Файзуллаев. Интересно, почему Аббосбек не вышел в стартовом составе?

40' Хусанов сфолил у своей штрафной, но прямой удар со штрафного пришелся намного мимо ворот.

38' Вообще ничего занимательного не происходит на поле. В Эмиратах без моментов и даже без подходов.

35' А вот и опасный штрафной от ОАЭ. Хамробеков сфолил на своей половине поля и «привез» стандарт, но удар Эбрахейма защитники смогли заблокировать.

32' Обе команды попили водички у кромки поля.

30' Практически выровняли узбеки соотношение по владению мячом. Сейчас оно составляет 52 на 48 в пользу ОАЭ. А по моментам 0:0.

28' Отличная атака получилась у Узбекистана. И вновь обострял Файзуллаев. Он прорвался по флангу и прострелил, но до удара дело не дошло. Защитники выбили мяч.

25' Ни моментов, ни стандартов, ни чего-либо интересного на поле не происходит. Скучно.

22' Немного смог завладеть мячом Узбекистан, но из этого ничего не вышло. Хотя им оно и не надо. Время идет.

19' Файзуллаев сразу же сразу же попытался обострить на фланге, но упустил мяч за пределы поля. До опасного момента дело не дошло.

17' Второй угловой заработала сборная ОАЭ, но на этот раз дело до удара не долшло.

15' Остон Урунов получил травму. Ему оказали помощь, но продолжить встречу он не смог. На поле вышел Аббосбек Файзуллаев.

13' По статистике преимущество на стороне ОАЭ и во владении, и в ударах, и в угловых, но моменты отсутствуют.

10' Первый угловой у ворот Узбекистана завершился ударом по воротам, но точно в руки Юсупова.

8' В целом, пока что небольшое игровое и территориальное преимущество есть у сборной ОАЭ, которой нужно забивать и побеждать. Ничего удивительного.

5' Хозяева поля заработали право на штрафной удар, но «выстрел» пришелся в стенку.

3' Мяч преимущественно находится в центра поля. Пока что ничего интересного не происходит. Команды присматриваются друг к другу.

1' Матч стартовал! Поехали!

До матча

18:59 Звучат гимны сборных.

18:58 Команды выходят на поле.

18:55 Главным арбитром встречи будет Шон Эванс из Австралии.

18:50 Поединок состоится в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахьян».

Стартовые составы ОАЭ: Эйса, Мелони, Пимента, Коуадио, Эбрахейм, Хассан, Рамадан, Салех, Лима, Луан Перейра, Лукас.

Узбекистан: Юсупов, Аликулов, Хусанов, Ашурматов, Алижонов, Сайфиев, Шукуров, Хамробеков, Урунов, Машарипов, Шомуродов.

ОАЭ

Сборная ОАЭ продолжает претендовать на то, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026, но для этого команде нужно непременно побеждать.

Сейчас Эмираты имеют в своем активе 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Сборная ОАЭ на четыре очка отстает от Узбекистана, поэтому только в случае победы сможет соревноваться с ним перед последним туром.

Узбекистан

Сборная Узбекистана как никогда близка к тому, чтобы пробиться на Мундиаль. Узбекам необходимо сыграть в этом матче хотя бы вничью, чтобы досрочно выйти на чемпионат мира. Это сделать вполне возможно.

По итогам восьми матчей в активе Узбекистана 17 очков и вторая строчка. Иран уже пробился на ЧМ, а вот узбекам необходимо еще постараться, чтобы туда попасть.

Личные встречи

В прошлом году команды уже сыграли между собой. Тогда в Узбекистане хозяева одержали победу со счетом 1:0. В целом, в последнее время команды обмениваются победами.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97.