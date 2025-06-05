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    «Сябры» будут спешить

    Белоруссия — Казахстан: прогноз на футбол со ставкой 2.20

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    Прогноз и ставки на Белоруссия — Казахстан
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    Сергей Политевич
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Белоруссия — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Беларусь

  • Минск
    •  Беларусь 20:00 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    Белоруссия

    Турнирное положение: «Сябры» нынче смотрятся выгодно. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

    При этом Белоруссия в 2 последних матчах победила. Да и в свои ворота команда в этих матчах не пропустила ни разу.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Сябры» переиграли Азербайджан (2:0).

    При этом чуть ранее Белоруссия уверенно переиграла таджиков (5:0). А вот поединок с Болгарией завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сябры» в последних матчах явно преуспевали. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

    Сборной Казахстана команда традиционно противостоит успешно. В 5 последних очных поединках Белоруссия победила 2 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Сябры» с каждым матчах выглядят все увереннее.

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстанцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Казахстан в текущем календарном году победил 2 раза в 3 матчах. Вот только оборона команда частенько дает сбои.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Казахстанцы обыграли скромный Лихтенштейн (2:0).

    До того команда уступила сборной Уэльса (1:3). А вот поединок с Кюрасао завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще же, Казахстан в 5 своих последних матчах добыли 2 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе казахстанцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Казахстан пропускает уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

    Команда обыграла белорусов в последнем очном поединке трехлетней давности (2:1). Да и нынче Казахстан способен дать бой «сябрам».

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Казахстанцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Белоруссия победила в 2 последних матчах

    • «Сябры» не уступили в 3 своих последних поединках

    • Белорусы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Сябры» выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Белоруссия — Казахстан?

    Матч Белоруссия — Казахстан состоится 05 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Белоруссия — Казахстан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Белоруссия — Казахстан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Белоруссия — Казахстан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Белоруссия — Казахстан?

    Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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