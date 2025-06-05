Белоруссия — Казахстан: прогноз на футбол со ставкой 2.20

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Турнирное положение: «Сябры» нынче смотрятся выгодно. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.
При этом Белоруссия в 2 последних матчах победила. Да и в свои ворота команда в этих матчах не пропустила ни разу.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Сябры» переиграли Азербайджан (2:0).
При этом чуть ранее Белоруссия уверенно переиграла таджиков (5:0). А вот поединок с Болгарией завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сябры» в последних матчах явно преуспевали. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.
Сборной Казахстана команда традиционно противостоит успешно. В 5 последних очных поединках Белоруссия победила 2 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Сябры» с каждым матчах выглядят все увереннее.
Казахстан
Турнирное положение: Казахстанцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем Казахстан в текущем календарном году победил 2 раза в 3 матчах. Вот только оборона команда частенько дает сбои.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Казахстанцы обыграли скромный Лихтенштейн (2:0).
До того команда уступила сборной Уэльса (1:3). А вот поединок с Кюрасао завершился уверенной победой (2:0).
Вообще же, Казахстан в 5 своих последних матчах добыли 2 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе казахстанцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Казахстан пропускает уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.
Команда обыграла белорусов в последнем очном поединке трехлетней давности (2:1). Да и нынче Казахстан способен дать бой «сябрам».
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Казахстанцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Белоруссия победила в 2 последних матчах
- «Сябры» не уступили в 3 своих последних поединках
- Белорусы не пропускали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.00Бермудские острова — Каймановы острова: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
«Сябры» выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.
Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25