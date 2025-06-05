Белоруссия — Казахстан: прогноз на футбол со ставкой 2.20

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Белоруссия — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Белоруссия

Турнирное положение: «Сябры» нынче смотрятся выгодно. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

При этом Белоруссия в 2 последних матчах победила. Да и в свои ворота команда в этих матчах не пропустила ни разу.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Сябры» переиграли Азербайджан (2:0).

При этом чуть ранее Белоруссия уверенно переиграла таджиков (5:0). А вот поединок с Болгарией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сябры» в последних матчах явно преуспевали. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

Сборной Казахстана команда традиционно противостоит успешно. В 5 последних очных поединках Белоруссия победила 2 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Сябры» с каждым матчах выглядят все увереннее.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстанцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Казахстан в текущем календарном году победил 2 раза в 3 матчах. Вот только оборона команда частенько дает сбои.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Казахстанцы обыграли скромный Лихтенштейн (2:0).

До того команда уступила сборной Уэльса (1:3). А вот поединок с Кюрасао завершился уверенной победой (2:0).

Вообще же, Казахстан в 5 своих последних матчах добыли 2 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе казахстанцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Казахстан пропускает уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

Команда обыграла белорусов в последнем очном поединке трехлетней давности (2:1). Да и нынче Казахстан способен дать бой «сябрам».

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Казахстанцы способны выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Белоруссия победила в 2 последних матчах

«Сябры» не уступили в 3 своих последних поединках

Белорусы не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

«Сябры» выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25