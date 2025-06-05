Жакмо — Томова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Бари 5 июня 2025 года

Эльза Жакмо из Франции сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в 1/8 финала. Матч пройдёт 5 июня, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жакмо

Эльза Жакмо в первом круге итальянского Челленджера вынесла Еву Веддер из Нидерланд, отдав сопернице всего два гейма (6:1, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 7 минут.

На протяжении всего поединка Жакмо два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Французская теннисистка на турнире Большого шлема в Париже добралась до третьего круга. На этой стадии «мэйджора» Жакмо уступила соотечественнице Луи Бойссон (3:6, 6:0, 5:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Эльза Жакмо занимает 138 место.

Томова

Виктории Томовой удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. Болгарская теннисистка одержала первую победу на грунте, обыграв на итальянских кортах Бари испанскую соперницу Маристани Сулету Де Реалес (6:0, 6:2).

Время встречи продолжалось 1 час 11 минут, за это время Томова три раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В проигрышную серию Томовой вошли матчи на турнирах Ролан Гаррос, Рабат, Рим, Мадрид и Чарльстон.

Виктория Томова занимает 64 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Жакмо в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Томовой букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Грунт не для Виктории Томовой, болгарской теннисистке с трудом даётся игра не данном покрытии. Так что у Эльзы Жакмо есть все шансы пройти в четвертьфинал турнира в итальянском Бари.

Рекомендуемая ставка: Фора Жакмо (-2.5) с коэффициентом 1.85.