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    «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?

    Экспресс дня 16 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 16 марта
    Футболисты «Крылышек»
    Только в некоторые чемпионаты не отменили поединки. Среди них находится российская и турецкая лиги.

    «Тамбов» — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    «Тамбов» с 22 очками занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на один балл от спасительной 12-й строки и на столько же опережает зону прямого вылета.

    После зимней паузы «волки» еще не забивали. Сначала они дома разошлись нулевой ничьей с «Рубином», а неделю назад в Москве уступили «Динамо» со счетом 0:1.

    На счету «Крыльев Советов» советов находится такое же количество очков, но команда из Самары идет строкой ниже из-за дополнительных показателей.

    В новом году «волжане» сначала в родных стенах поделили очки с «Оренбургом» (1:1), а в следующем туре на выезде одержали викторию над «Рубином» со счетом 1:0.

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    • В семи прошлых личных встречах пять раз виктории доставались «крылышкам». Причем только дважды был тотал больше. От этого поединка ждать высокой результативности тоже не приходится.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.59.

    «Антальяспор» — «Сивасспор»

    Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 26-й тур

    «Антальяспор» с 27 баллами располагается на 12 месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая всего лишь на два пункта зону вылета.

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    На данный момент команда не проигрывает в семи встречах чемпионата подряд, трижды победив в этом отрезке. Два последних матча они свели вничью — с «Фенербахче» (2:2) дома и с «Генчлербирлиги» (1:1) в гостях.

    «Сивасспор» с 49 зачетными пунктами в турецком первенстве идет четвертым, проигрывая дуэту лидеру всего четыре балла. Отметим, что за 25 матчей чемпионата команда потерпела четыре поражения, все которые были на выезде.

    В предыдущем поединке она в родных стенах поделила очки с «Галатасараем» (2:2), а до этого дважды победила «всухую» — дома «Аланьяспор» (1:0) и на выезде «Анкарагюджю» (3:0).

    Прогнозируем, что «Сивасспор», который еще вполне может стать чемпионом, привезет очки из Антальи.

    Ставка: Х2 за 1.44.

    Итоговый коэффициент — 2.28. 0

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    Экспресс дня 16 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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