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    «Наполи» и «Барселона» не порадуют фанов голами?

    Экспресс дня 25 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 25 февраля
    «Барселона»
    Во вторник, 25 февраля, пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, а в английском Чемпиншипе состоится 35 тур.

    «Наполи» — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Неаполитанцы неплохо провели групповой этап Лиги чемпионов, где в группе Е всего один балл уступили первому «Ливерпулю», ни разу не проиграв.

    В чемпионате Серии А «партенопейцы» с 36 очками находятся на шестой позиции, уступая топ-4 девять пунктов. В пяти последних матчах подопечные Гаттузо выиграли в четырех из них. В своем последнем матче они на выезде одолели «Брешию» (2:1).

    «Барселона» легко прошла групповой этап Лиги чемпионов, где ни разу не проиграла и заняла первое место, опередив «Интер» и «Боруссию» и «Славию».

    Каталонцы победили в трех последних матчах первенства, а накануне они разгромили «Эйбар» (5:0). После 25 туров «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Примеры, на два балла опережая второй «Реал».

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  • 20/02/2020

    • Скорее всего, команды уделят больше внимания обороне, так что поединок в Неаполе не будет изобиловать забитыми мячами.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.45.

    «Челси» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    В весеннюю часть Лиги чемпионов «Челси» не без труда прошел групповой этап, где отдал первую строчку «Валенсии», но отправил в Лигу Европы «Аякс».

    На данный момент «пенсионеры» идут пока на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но конкуренты отстают на 3-4 балла. На выходных они в дерби дома одолели «Тоттенхэм» — 2:1.

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    «Бавария» блестяще провела групповой турнир Лиги чемпионов, выиграв все шесть поединков этого этапа, забивая в среднем по четыре гола за игру.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы идут на первой позиции, но «РБ Лейпциг» уступает им всего один пункт. Накануне они не без проблем дома переиграли аутсайдера лиги «Падерборн» (3:2).

    «Бавария» демонстрирует высокую результативность, и в поединке с «Челси», который очень нестабилен, мюнхенцы должны забить не раз.

    Ставка: «Бавария» забьет более 1,5 гола за 1.68.

    «Вест Бромвич» — «Престон»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 35-й тур

    «Вест Бромвич» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая на четыре балла ближайшего преследователя.

    За минувшие пять поединков первенства «дрозды» одержали четыре виктории и раз сыграли вничью, забивая в каждой из этих встреч минимум два гола.

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  • 20/02/2020

    • «Престон» располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства первой английской лиги, опережая ближайшего преследователя на три очка.

    «Неуязвимые» за последние четыре встречи Чемпионшипа выиграли в трех из них при одном поражении, где тур тому назад дома уступили «Миллуолу» (0:1).

    Прогнозируем, что поединок лидеров первого английского дивизиона пройдет результативно.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.

    Итоговый коэффициент — 3.33. 0

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