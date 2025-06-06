Джойнт — Семенистая. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Австралийка Майя Джойнт и теннисистка из Латвии Дарья Семенистая встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Семенистая, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майя Джойнт

Сейчас Джойнт по праву относят к сильнейшим австралийским теннисисткам в туре, но на «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть даже стартовый поединок турнира.

Зато на более мелких соревнованиях Майя совсем не чувствует груза ответственности и играет во всех матчах с отличным настроением.

В первом круге Майя размялась на Конюх, а затем не оставила никаких шансов куда более организованной американке Чирико.

Расклад сил полностью в пользу Джойнт, поскольку она в отличной физической форме, а настроение соответствующее.

Дарья Семенистая

Нельзя не отметить волю и стремление к победам Дарьи Семенистой, хотя её имя не фигурировало в числе тех, кто может оказаться в четвертьфинале.

Прогнозы на теннис

Теннисистка из Латвии способна сыграть в умный и динамичный теннис по собственной воле, а не по принуждению соперницы.

Именно в таком стиле она сначала расправилась с немкой Нимайер, а затем и хорваткой Вюрт, которая не смогла предложить совсем ничего вменяемого на корте.

Встреча против Джойнт не получится игрой с позиции силы в исполнении Дарьи, но ввязать австралийку в оборонительную игру ей может оказаться по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.23, победа Семенистой — 3.59.

Прогноз: Джойнт запишет на свой счет легкую победу.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.93.

Альтернативный прогноз: Большое количество геймов игра не продлится.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.39.