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    Семенистая даст бой австралийке?

    Джойнт — Семенистая. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Семенистая
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    Дарья Семенистая
    Австралийка Майя Джойнт и теннисистка из Латвии Дарья Семенистая встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Семенистая, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майя Джойнт

    Сейчас Джойнт по праву относят к сильнейшим австралийским теннисисткам в туре, но на «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть даже стартовый поединок турнира.

    Зато на более мелких соревнованиях Майя совсем не чувствует груза ответственности и играет во всех матчах с отличным настроением.

    В первом круге Майя размялась на Конюх, а затем не оставила никаких шансов куда более организованной американке Чирико.

    Расклад сил полностью в пользу Джойнт, поскольку она в отличной физической форме, а настроение соответствующее.

    Дарья Семенистая

    Нельзя не отметить волю и стремление к победам Дарьи Семенистой, хотя её имя не фигурировало в числе тех, кто может оказаться в четвертьфинале.

    Прогнозы на теннис

    Теннисистка из Латвии способна сыграть в умный и динамичный теннис по собственной воле, а не по принуждению соперницы.

    Именно в таком стиле она сначала расправилась с немкой Нимайер, а затем и хорваткой Вюрт, которая не смогла предложить совсем ничего вменяемого на корте.

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    Встреча против Джойнт не получится игрой с позиции силы в исполнении Дарьи, но ввязать австралийку в оборонительную игру ей может оказаться по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.23, победа Семенистой — 3.59.

    Прогноз: Джойнт запишет на свой счет легкую победу.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.93.

    Альтернативный прогноз: Большое количество геймов игра не продлится.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Семенистая?

    Матч Джойнт — Семенистая состоится 06 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Семенистая?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Семенистая?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Семенистая?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Семенистая?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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