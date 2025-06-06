Джойнт — Семенистая. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Майя Джойнт
Сейчас Джойнт по праву относят к сильнейшим австралийским теннисисткам в туре, но на «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть даже стартовый поединок турнира.
Зато на более мелких соревнованиях Майя совсем не чувствует груза ответственности и играет во всех матчах с отличным настроением.
В первом круге Майя размялась на Конюх, а затем не оставила никаких шансов куда более организованной американке Чирико.
Расклад сил полностью в пользу Джойнт, поскольку она в отличной физической форме, а настроение соответствующее.
Дарья Семенистая
Нельзя не отметить волю и стремление к победам Дарьи Семенистой, хотя её имя не фигурировало в числе тех, кто может оказаться в четвертьфинале.
Теннисистка из Латвии способна сыграть в умный и динамичный теннис по собственной воле, а не по принуждению соперницы.
Именно в таком стиле она сначала расправилась с немкой Нимайер, а затем и хорваткой Вюрт, которая не смогла предложить совсем ничего вменяемого на корте.
Встреча против Джойнт не получится игрой с позиции силы в исполнении Дарьи, но ввязать австралийку в оборонительную игру ей может оказаться по силам.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.23, победа Семенистой — 3.59.
Прогноз: Джойнт запишет на свой счет легкую победу.
- 1.96Шериф — Бейлек: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.05Хименес Касинцева — Марцинко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.37Радивоевич — Бартель: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.93.
Альтернативный прогноз: Большое количество геймов игра не продлится.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.39.