Хименес Касинцева — Марцинко. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Теннисистка из Андорры Виктория Хименес Касинцева и хорватка Петра Марцинко встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хименес Касинцева — Марцинко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Виктория Хименес Касинцева

О Химинес Касинцевой уже довольно приличное время ведется обсуждение в теннисных экспертных кругах, а она своей игрой доказывает способность схватывать все налету.

Этой спортсменке из Андорры всего 20 лет, и она идет по хорошему графику для своего возраста. Игра на грунте заслуживает самых высоких похвал.

При этом в обоих матчах на турнире в Хорватии Виктории пришлось играть по три сета, поскольку соперницы сражались до последнего.

Встреча против молодого хорватского дарования ожидается крайне интересной, поскольку Марцинко играет не по годам зрело.

Петра Марцинко

Будущее у Марцинко светлое, но для этого ей нужно продолжать играть в агрессивный теннис, какой она демонстрирует сегодня.

Прогнозы на теннис

Стиль игры Петры сравним с игрой на грунте других более известных хорватских теннисисток, но у Марцинко куда более хлёсткие и точные удары.

Первый матч на домашнем турнире она выиграла досрочно, поскольку Булгару не смогла завершить игру из-за травмы, а вот в поединке против Сарасуа она не позволила мексиканке сделать буквально ничего.

Против Хименес Касинцевой будет динамичный матч, в котором будет место и мощи, и тактическим действиям.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Хименес Касинцевой — 2.05, победа Марцинко — 1.65.

Прогноз: Спортсменка из Андорры вполне может забрать этот матч себе.

Ставка: П1 за 2.05.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра на протяжении всей длительности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.75.