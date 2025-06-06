Хименес Касинцева — Марцинко. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Виктория Хименес Касинцева
О Химинес Касинцевой уже довольно приличное время ведется обсуждение в теннисных экспертных кругах, а она своей игрой доказывает способность схватывать все налету.
Этой спортсменке из Андорры всего 20 лет, и она идет по хорошему графику для своего возраста. Игра на грунте заслуживает самых высоких похвал.
При этом в обоих матчах на турнире в Хорватии Виктории пришлось играть по три сета, поскольку соперницы сражались до последнего.
Встреча против молодого хорватского дарования ожидается крайне интересной, поскольку Марцинко играет не по годам зрело.
Петра Марцинко
Будущее у Марцинко светлое, но для этого ей нужно продолжать играть в агрессивный теннис, какой она демонстрирует сегодня.
Стиль игры Петры сравним с игрой на грунте других более известных хорватских теннисисток, но у Марцинко куда более хлёсткие и точные удары.
Первый матч на домашнем турнире она выиграла досрочно, поскольку Булгару не смогла завершить игру из-за травмы, а вот в поединке против Сарасуа она не позволила мексиканке сделать буквально ничего.
Против Хименес Касинцевой будет динамичный матч, в котором будет место и мощи, и тактическим действиям.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Хименес Касинцевой — 2.05, победа Марцинко — 1.65.
Прогноз: Спортсменка из Андорры вполне может забрать этот матч себе.
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Ставка: П1 за 2.05.
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра на протяжении всей длительности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.75.