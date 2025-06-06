Шериф — Бейлек. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Майар Шериф
Игра Шериф по этому турниру вполне размеренная, а сенсация и египтянка — даже близко несовместимые понятия.
Майар не тратит силы попусту и обходится теннисом в одну ногу. В первом матче на турнире она расправилась с румынкой Тиг, а затем отправила домой и россиянку Приданкину.
Елена не смогла ничего противопоставить африканке, выиграв всего три гейма за две сыгранные партии.
В матче четвертьфинала шериф придется первый раз за весь турнир действительно напрячься, поскольку с молодой чешкой Бейлек придется не только бегать по корту, но и обводить соперницу из не самых удобных положений.
Сара Бейлек
Перспективы у Бейлек действительно серьезные, однако чешка ещё достаточно молода, чтобы на сильном уровне проводить весь сезон.
По движению на корте она одна из сильнейших в своей возрастной категории, а некоторые виды ударов просто бесподобны.
В первом круге ей пришлось потрудиться, чтобы обыграть испанку Ромеро-Гормаз, а затем пришлось потратить три сета на победу над Мартич.
Против Шериф будет мощная игра, поскольку по силе ударов и общему мышлению на корте чешка нисколько не уступает египтянке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шериф — 1.96, победа Бейлек — 1.85.
Прогноз: Шериф способная зачехлить молодую задорную чешку.
- 1.93Джойнт — Семенистая: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.05Хименес Касинцева — Марцинко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.37Радивоевич — Бартель: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: П1 за 1.96.
Альтернативный прогноз: Можно ждать упорной встречи с обилием геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.