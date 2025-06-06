Шериф — Бейлек. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Египтянка Майар Шериф и чешка Сара Бейлек встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Бейлек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майар Шериф

Игра Шериф по этому турниру вполне размеренная, а сенсация и египтянка — даже близко несовместимые понятия.

Майар не тратит силы попусту и обходится теннисом в одну ногу. В первом матче на турнире она расправилась с румынкой Тиг, а затем отправила домой и россиянку Приданкину.

Елена не смогла ничего противопоставить африканке, выиграв всего три гейма за две сыгранные партии.

В матче четвертьфинала шериф придется первый раз за весь турнир действительно напрячься, поскольку с молодой чешкой Бейлек придется не только бегать по корту, но и обводить соперницу из не самых удобных положений.

Сара Бейлек

Перспективы у Бейлек действительно серьезные, однако чешка ещё достаточно молода, чтобы на сильном уровне проводить весь сезон.

Прогнозы на теннис

По движению на корте она одна из сильнейших в своей возрастной категории, а некоторые виды ударов просто бесподобны.

В первом круге ей пришлось потрудиться, чтобы обыграть испанку Ромеро-Гормаз, а затем пришлось потратить три сета на победу над Мартич.

Против Шериф будет мощная игра, поскольку по силе ударов и общему мышлению на корте чешка нисколько не уступает египтянке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шериф — 1.96, победа Бейлек — 1.85.

Прогноз: Шериф способная зачехлить молодую задорную чешку.

Ставка: П1 за 1.96.

Альтернативный прогноз: Можно ждать упорной встречи с обилием геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.