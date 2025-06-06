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    Шериф выиграет матч у непростой соперницы?

    Шериф — Бейлек. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Бейлек
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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и чешка Сара Бейлек встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Бейлек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майар Шериф

    Игра Шериф по этому турниру вполне размеренная, а сенсация и египтянка — даже близко несовместимые понятия.

    Майар не тратит силы попусту и обходится теннисом в одну ногу. В первом матче на турнире она расправилась с румынкой Тиг, а затем отправила домой и россиянку Приданкину.

    Елена не смогла ничего противопоставить африканке, выиграв всего три гейма за две сыгранные партии.

    В матче четвертьфинала шериф придется первый раз за весь турнир действительно напрячься, поскольку с молодой чешкой Бейлек придется не только бегать по корту, но и обводить соперницу из не самых удобных положений.

    Сара Бейлек

    Перспективы у Бейлек действительно серьезные, однако чешка ещё достаточно молода, чтобы на сильном уровне проводить весь сезон.

    Прогнозы на теннис

    По движению на корте она одна из сильнейших в своей возрастной категории, а некоторые виды ударов просто бесподобны.

    В первом круге ей пришлось потрудиться, чтобы обыграть испанку Ромеро-Гормаз, а затем пришлось потратить три сета на победу над Мартич.

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    Против Шериф будет мощная игра, поскольку по силе ударов и общему мышлению на корте чешка нисколько не уступает египтянке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шериф — 1.96, победа Бейлек — 1.85.

    Прогноз: Шериф способная зачехлить молодую задорную чешку.

    Ставка: П1 за 1.96.

    Альтернативный прогноз: Можно ждать упорной встречи с обилием геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Бейлек?

    Матч Шериф — Бейлек состоится 06 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Бейлек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Бейлек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Бейлек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Бейлек?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Шериф — Бейлек: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 06.06.202513:30. Шериф выиграет матч у непростой соперницы?
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