Радивоевич — Бартель. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Лола Радивоевич
Стабильность и результаты Радивоевич пока что оставляют желать лучшего, однако сербская теннисистка медленно растет, как теннисистка.
В четвертьфинале ей оказаться во многом повезло, поскольку Парри во втором круге оказалась совсем недееспособной.
У француженки все валилось из рук, а количество невынужденных ошибок она сделала какое-то невероятное.
Сейчас придется сыграть против опытной и расчётливой Бартель, которая программу минимум на этом турнире уже выполнила.
Мона Бартель
Демонстрируемый теннис в исполнении Бартель на этом турнире выше всяких похвал, хотя возраст у Моны уже не совсем теннисный.
Она в очередной раз всем доказала, что умеет играть в теннис на высоком уровне даже когда ей уже почти 35, хотя стабильностью Мона не отличалась всю свою карьеру.
После победы в первом круге над словенкой Эрьявец, стало понятно, что немка приехала в Хорватию не отбывать номер и затем отправила домой саму Кэти Волынец.
В матче против Радивоевич все сложилось для того, чтобы Бартель смогла одержать уверенную победу над не самой сильной соперницей и завоевать путевку в полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в сербку в этом поединке: победа Радивоевич — 1.54, победа Бартель — 2.37.
Прогноз: Бартель продолжит удачный путь по дистанции и пробьется в полуфинал.
- 1.93Джойнт — Семенистая: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.96Шериф — Бейлек: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.05Хименес Касинцева — Марцинко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: П2 за 2.37.
Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой, как для одной, так и для другой спортсменки.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.