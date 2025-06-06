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    Бартель уже видит себя в полуфинале?

    Радивоевич — Бартель. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Радивоевич — Бартель
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    Мона Бартель
    Сербка Лола Радивоевич и немка Мона Бартель встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радивоевич — Бартель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Лола Радивоевич

    Стабильность и результаты Радивоевич пока что оставляют желать лучшего, однако сербская теннисистка медленно растет, как теннисистка.

    В четвертьфинале ей оказаться во многом повезло, поскольку Парри во втором круге оказалась совсем недееспособной.

    У француженки все валилось из рук, а количество невынужденных ошибок она сделала какое-то невероятное.

    Сейчас придется сыграть против опытной и расчётливой Бартель, которая программу минимум на этом турнире уже выполнила.

    Мона Бартель

    Демонстрируемый теннис в исполнении Бартель на этом турнире выше всяких похвал, хотя возраст у Моны уже не совсем теннисный.

    Прогнозы на теннис

    Она в очередной раз всем доказала, что умеет играть в теннис на высоком уровне даже когда ей уже почти 35, хотя стабильностью Мона не отличалась всю свою карьеру.

    После победы в первом круге над словенкой Эрьявец, стало понятно, что немка приехала в Хорватию не отбывать номер и затем отправила домой саму Кэти Волынец.

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    В матче против Радивоевич все сложилось для того, чтобы Бартель смогла одержать уверенную победу над не самой сильной соперницей и завоевать путевку в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в сербку в этом поединке: победа Радивоевич — 1.54, победа Бартель — 2.37.

    Прогноз: Бартель продолжит удачный путь по дистанции и пробьется в полуфинал.

    Ставка: П2 за 2.37.

    Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой, как для одной, так и для другой спортсменки.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Радивоевич — Бартель?

    Матч Радивоевич — Бартель состоится 06 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Радивоевич — Бартель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Радивоевич — Бартель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Радивоевич — Бартель?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Радивоевич — Бартель?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Радивоевич — Бартель: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 06.06.202516:30. Бартель уже видит себя в полуфинале?
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