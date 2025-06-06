Радивоевич — Бартель. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч турнира в Макарске, 06 июня 2025 года

Сербка Лола Радивоевич и немка Мона Бартель встретятся в четвертьфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 06 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радивоевич — Бартель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лола Радивоевич

Стабильность и результаты Радивоевич пока что оставляют желать лучшего, однако сербская теннисистка медленно растет, как теннисистка.

В четвертьфинале ей оказаться во многом повезло, поскольку Парри во втором круге оказалась совсем недееспособной.

У француженки все валилось из рук, а количество невынужденных ошибок она сделала какое-то невероятное.

Сейчас придется сыграть против опытной и расчётливой Бартель, которая программу минимум на этом турнире уже выполнила.

Мона Бартель

Демонстрируемый теннис в исполнении Бартель на этом турнире выше всяких похвал, хотя возраст у Моны уже не совсем теннисный.

Прогнозы на теннис

Она в очередной раз всем доказала, что умеет играть в теннис на высоком уровне даже когда ей уже почти 35, хотя стабильностью Мона не отличалась всю свою карьеру.

После победы в первом круге над словенкой Эрьявец, стало понятно, что немка приехала в Хорватию не отбывать номер и затем отправила домой саму Кэти Волынец.

В матче против Радивоевич все сложилось для того, чтобы Бартель смогла одержать уверенную победу над не самой сильной соперницей и завоевать путевку в полуфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в сербку в этом поединке: победа Радивоевич — 1.54, победа Бартель — 2.37.

Прогноз: Бартель продолжит удачный путь по дистанции и пробьется в полуфинал.

Ставка: П2 за 2.37.

Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой, как для одной, так и для другой спортсменки.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.55.