Шиманович — Тодони. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Бари, 06 июня 2025 года

Ирина Шиманович
Мало, кто рассчитывал увидеть Шиманович в восьмерке лучших теннисисток соревнований в Бари, но судьба сложилась так, что белоруска может побороться и за выход в полуфинал.
Нельзя не признавать, что ей в некоторой степени повезло оказаться так высоко на не самом последнем грунтовом челленджере в туре.
В первом круге белоруске повезло, поскольку украинка Калинина получила травму, а в следующем раунде белоруска по делу разобралась с австрийкой Краус.
Против Тодони ей будет предельно тяжело, поскольку румынка обладает куда более серьезным набором инструментов для выхода в полуфинал, нежели белоруска.
Анка Тодони
На челленджерах Тодони любит играть больше всего, поскольку именно на таких соревнованиях она чувствует свою силу.
Сильного удара и каких-то замысловатых ударов в исполнении румынки не наблюдается, зато она берет свое стабильностью.
Сперва Анка расправилась с россиянкой Прозоровой, а затем отправила домой перспективную чешку Салкову.
С Шиманович должен получиться проходной матч, поскольку ирина попросту может испугаться играть в свой теннис на такой серьезной стадии турнира.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Шиманович — 3.90, победа Тодони — 1.23.
Прогноз: Тодони выглядит более реальной претенденткой на проход дальше.
- 1.93Джойнт — Семенистая: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.96Шериф — Бейлек: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.05Хименес Касинцева — Марцинко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.80.
Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить на половине корта белоруски.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.31.