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    Шиманович окажет сопротивление сильной румынке?

    Шиманович — Тодони. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Бари, 06 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шиманович — Тодони
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    Ирина Шиманович
    Белоруска Ирина Шиманович и румынка Анка Тодони встретятся в четвертьфинале турнира в Бари. Матч пройдет 06 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шиманович — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирина Шиманович

    Мало, кто рассчитывал увидеть Шиманович в восьмерке лучших теннисисток соревнований в Бари, но судьба сложилась так, что белоруска может побороться и за выход в полуфинал.

    Нельзя не признавать, что ей в некоторой степени повезло оказаться так высоко на не самом последнем грунтовом челленджере в туре.

    В первом круге белоруске повезло, поскольку украинка Калинина получила травму, а в следующем раунде белоруска по делу разобралась с австрийкой Краус.

    Против Тодони ей будет предельно тяжело, поскольку румынка обладает куда более серьезным набором инструментов для выхода в полуфинал, нежели белоруска.

    Анка Тодони

    На челленджерах Тодони любит играть больше всего, поскольку именно на таких соревнованиях она чувствует свою силу.

    Прогнозы на теннис

    Сильного удара и каких-то замысловатых ударов в исполнении румынки не наблюдается, зато она берет свое стабильностью.

    Сперва Анка расправилась с россиянкой Прозоровой, а затем отправила домой перспективную чешку Салкову.

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    С Шиманович должен получиться проходной матч, поскольку ирина попросту может испугаться играть в свой теннис на такой серьезной стадии турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Шиманович — 3.90, победа Тодони — 1.23.

    Прогноз: Тодони выглядит более реальной претенденткой на проход дальше.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.80.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить на половине корта белоруски.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.31.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шиманович — Тодони?

    Матч Шиманович — Тодони состоится 06 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шиманович — Тодони?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шиманович — Тодони?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шиманович — Тодони?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шиманович — Тодони?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Шиманович — Тодони: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 06.06.202517:00. Шиманович окажет сопротивление сильной румынке?
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