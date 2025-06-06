Шиманович — Тодони. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Бари, 06 июня 2025 года

Белоруска Ирина Шиманович и румынка Анка Тодони встретятся в четвертьфинале турнира в Бари. Матч пройдет 06 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шиманович — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирина Шиманович

Мало, кто рассчитывал увидеть Шиманович в восьмерке лучших теннисисток соревнований в Бари, но судьба сложилась так, что белоруска может побороться и за выход в полуфинал.

Нельзя не признавать, что ей в некоторой степени повезло оказаться так высоко на не самом последнем грунтовом челленджере в туре.

В первом круге белоруске повезло, поскольку украинка Калинина получила травму, а в следующем раунде белоруска по делу разобралась с австрийкой Краус.

Против Тодони ей будет предельно тяжело, поскольку румынка обладает куда более серьезным набором инструментов для выхода в полуфинал, нежели белоруска.

Анка Тодони

На челленджерах Тодони любит играть больше всего, поскольку именно на таких соревнованиях она чувствует свою силу.

Прогнозы на теннис

Сильного удара и каких-то замысловатых ударов в исполнении румынки не наблюдается, зато она берет свое стабильностью.

Сперва Анка расправилась с россиянкой Прозоровой, а затем отправила домой перспективную чешку Салкову.

С Шиманович должен получиться проходной матч, поскольку ирина попросту может испугаться играть в свой теннис на такой серьезной стадии турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Шиманович — 3.90, победа Тодони — 1.23.

Прогноз: Тодони выглядит более реальной претенденткой на проход дальше.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.80.

Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить на половине корта белоруски.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.31.