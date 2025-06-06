Смазанное начало новой эры Анчелотти: Бразилия забуксовала в Эквадоре

На фоне утренних заголовков, сулящих Бразилии новую жизнь под руководством Карло Анчелотти, матч в Эквадоре получился почти безмолвным. Ни фанфар, ни импровизаций, ни голов. Только сухой счёт 0:0, редкие вспышки индивидуального мастерства и тревожное молчание там, где должна была звучать музыка атаки. Так началась эпоха Анчелотти в сборной Бразилии — не с бурей, а с затянувшейся паузой.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Эквадор — Бразилия 0:0 Эквадор: Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Алан Минда (Анхело Пресиадо, 46'), Нильсон Ангуло (Yaimar Abel Medina Ortiz, 89'), Педро Вите, Джон Йебоа (Kевин Родригес, 78'), Gonzalo Valle Бразилия: Алисон, Алекс Сандро, Алешандро Рибейро, Маркос Маркиньос, Вандерсон, Жерсон (Андрей Сантос, 78'), Каземиро, Бруно Гимарайнс (Андреас Перейра, 90'), Винисиус Жуниор, Ришарлисон (Матеус Кунья, 64'), Estevao Willian (Габриэл Мартинелли, 64')

С первых минут стало понятно: матч не станет трибьютом золотой эпохе «Селесао». Да, Бразилия контролировала эпизоды, да, Винисиус пытался дёргать за нити (с ним-то Карло не надо искать общий язык). Но всё, что происходило вокруг него, выглядело рутинно и обыденно. Громких премьер не случилось. Даже юный Эстевао, получивший неожиданный шанс проявить себя, растворился в структуре, где не было ни свободы, ни темпа.

Лучший момент в первом тайме? Каземиро, вернувшийся в состав, пробил головой в падении — мимо. Следом Винисиус получил пас от Жерсона и выскочил на вратаря, но дебютант Гонсало Валье сыграл, как ветеран: вовремя вышел, сократил угол и снял с эпизода напряжение.

Винисиус Жуниор gettyimages.com

Эквадор без героев, но с характером

У Эквадора не было Эннера Валенсии. Не было и Галиндеса, голкипера №1, сломавшегося на разминке. Но была дисциплина — холодная и уверенная. Команда Себастьяна Беккасесе не паниковала, не выдумывала, но в каждый момент знала, чего хочет. Особенно активничал Джон Йебоа — настырный, вечно с мячом, всегда готовый обострить, однако без результата.

Первый удар после перерыва пришёлся на 67-ю минуту — и это многое говорит о темпе игры. Йебоа снова пробил — прямо в Алиссона. Позже был дальний удар Эступиньяна — и снова в руки голкиперу.

Эквадор — Бразилия gettyimages.com

Если бы одна команда и заслуживала победу, то это был бы Эквадор. Хотя бы за попытки. У Бразилии не было ни замысла, ни ширины. Не хватало связующего между идеями и их реализацией. Винисиус надрывался, как мог: бегал, резал углы, отдавал. Но Каземиро пробил вратарю в руки, Ришарлисон загубил один из немногих острых моментов, а дальше — пустота.

Вся команда выглядела так, будто ждёт чего-то — может, гения с бровки. Но Карло Анчелотти, стоявший у линии в своём привычном образе, выглядел скорее наблюдателем, чем дирижёром. Его задумки, возможно, ещё на подходе, но сегодня они так и не покинули пределов раздевалки.

Эквадор — Бразилия globallookpress.com

Для Эквадора ничья — шаг к мечте. Вторая строчка, 24 очка, и реальный шанс попасть на второй ЧМ подряд. Для Бразилии — четвёртое место и лишь одна победа в пяти последних матчах отборочного турнира.

И главное — тревожная мысль: что, если у Анчелотти не получится? Что, если стиль, блестяще сработавший с «Реалом», не оживит хрупкую структуру национальной команды? Пока в ней слишком много футболистов, уставших от переездов и ожиданий. И слишком мало — тех, кто рвётся быть реальным лидером.

Впереди — проверка на прочность

Следующий матч у Бразилии — с Парагваем, обыгравшим Уругвай. И если ничья с Эквадором была допустимой на фоне перемен, то второй безголевой вечер подряд может запустить совсем другой нарратив: не о новом проекте, а о тупике.

Карло Анчелотти globallookpress.com

У Анчелотти ещё будет время и пространство для манёвра. Но пока у его Бразилии нет ни лица, ни характера. Есть только фамилии — и счёт, который стёрли из памяти уже через десять минут. Слишком приземлённо для команды, у которой всегда были крылья.