Смазанное начало новой эры Анчелотти: Бразилия забуксовала в Эквадоре

С первых минут стало понятно: матч не станет трибьютом золотой эпохе «Селесао». Да, Бразилия контролировала эпизоды, да, Винисиус пытался дёргать за нити (с ним-то Карло не надо искать общий язык). Но всё, что происходило вокруг него, выглядело рутинно и обыденно. Громких премьер не случилось. Даже юный Эстевао, получивший неожиданный шанс проявить себя, растворился в структуре, где не было ни свободы, ни темпа.
Лучший момент в первом тайме? Каземиро, вернувшийся в состав, пробил головой в падении — мимо. Следом Винисиус получил пас от Жерсона и выскочил на вратаря, но дебютант Гонсало Валье сыграл, как ветеран: вовремя вышел, сократил угол и снял с эпизода напряжение.
Эквадор без героев, но с характером
У Эквадора не было Эннера Валенсии. Не было и Галиндеса, голкипера №1, сломавшегося на разминке. Но была дисциплина — холодная и уверенная. Команда Себастьяна Беккасесе не паниковала, не выдумывала, но в каждый момент знала, чего хочет. Особенно активничал Джон Йебоа — настырный, вечно с мячом, всегда готовый обострить, однако без результата.
Первый удар после перерыва пришёлся на 67-ю минуту — и это многое говорит о темпе игры. Йебоа снова пробил — прямо в Алиссона. Позже был дальний удар Эступиньяна — и снова в руки голкиперу.
Если бы одна команда и заслуживала победу, то это был бы Эквадор. Хотя бы за попытки. У Бразилии не было ни замысла, ни ширины. Не хватало связующего между идеями и их реализацией. Винисиус надрывался, как мог: бегал, резал углы, отдавал. Но Каземиро пробил вратарю в руки, Ришарлисон загубил один из немногих острых моментов, а дальше — пустота.
Вся команда выглядела так, будто ждёт чего-то — может, гения с бровки. Но Карло Анчелотти, стоявший у линии в своём привычном образе, выглядел скорее наблюдателем, чем дирижёром. Его задумки, возможно, ещё на подходе, но сегодня они так и не покинули пределов раздевалки.
Для Эквадора ничья — шаг к мечте. Вторая строчка, 24 очка, и реальный шанс попасть на второй ЧМ подряд. Для Бразилии — четвёртое место и лишь одна победа в пяти последних матчах отборочного турнира.
И главное — тревожная мысль: что, если у Анчелотти не получится? Что, если стиль, блестяще сработавший с «Реалом», не оживит хрупкую структуру национальной команды? Пока в ней слишком много футболистов, уставших от переездов и ожиданий. И слишком мало — тех, кто рвётся быть реальным лидером.
Впереди — проверка на прочность
Следующий матч у Бразилии — с Парагваем, обыгравшим Уругвай. И если ничья с Эквадором была допустимой на фоне перемен, то второй безголевой вечер подряд может запустить совсем другой нарратив: не о новом проекте, а о тупике.
У Анчелотти ещё будет время и пространство для манёвра. Но пока у его Бразилии нет ни лица, ни характера. Есть только фамилии — и счёт, который стёрли из памяти уже через десять минут. Слишком приземлённо для команды, у которой всегда были крылья.