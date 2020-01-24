Экспресс дня 24 января. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 24 января, в чемпионатах Италии, Испании и Германии пройдут стартовые поединки очередных туров.

«Боруссия» Д — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 19-й тур

«Боруссия» после 18 туров идет четвертой в турнирной таблице Бундеслиги, проигрывая лидеру семь баллов.

Первый круг «шмели» завершили выездным поражением от «Хоффенхайма» (1:2), а вторую половину чемпионата начали неделю назад волевой победой в гостях над «Аугсбургом» (5:3) при хет-трике новичка Холланда.

«Кельн» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на 13 месте, набрав в 18 встречах 20 очков, опережая всего на три балла опасную зону.

«Козлы» долгое время были в зоне вылета, но на последнем отрезке первенства выдали серию из четырех побед, которая подняла их по турнирке. В прошлом туре они в в родных стенах разобрались с «Вольфсбургом» (3:1).

Хотя «Кельн» и выиграл последние четыре игры, но в Дортмунде у него немного шансов на успех. Ставим на успех хозяев.

Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.35.

«Брешиа» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

«Брешиа» с 15 очками в копилке находится в зоне вылета Серии А, на 19 месте. Но от спасительной строки команду отделяет всего один пункт.

В минувшем своем матче «ласточки» дома разошлись миром с «Кальяри» (2:2), т.с. прервав серию из двух поражений подряд.

«Милан» идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 28 зачетных пунктов, отставая от шестого места всего на два балла.

В двух последних турах первенства «россонери» поочередно обыграли на выезде «Кальяри» со счетом 2:0 и в родных стенах «Удинезе» — 3:2.

Миланский коллектив набрал неплохой ход, и вполне может продлить победную серию в игре с аутсайдером.

Ставка: победа «Милана» за 1.76.

«Осасуна» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

«Осасуна» не знает горечи поражений в своих последних четырех встречах с учетом всех турниров, дважды сыграв вничью в чемпионате при двух викториях в Кубке.

В турнирной таблице Примеры памплонцы с 25 зачетными пунктами расположились на 13 месте, оторвавшись от зоны вылета на девять баллов.

«Леванте» имеет в своей копилке на один пункт больше и находится на строку в турнирке выше.

«Лягушки» проиграли свои две минувшие игры. Накануне уступили в гостях «Севильи» (1:3) в Кубке страны, а перед этим в родных пенатах были слабее «Алавеса» (0:1).

Вполне возможно, что поединок соседей по турнирной таблице пройдет более-менее результативно.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.34.

Итоговый коэффициент — 3.18. 0