Экспресс дня 24 января. Прогнозы и ставки на футбол

«Боруссия» Д — «Кельн»
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 19-й тур
«Боруссия» после 18 туров идет четвертой в турнирной таблице Бундеслиги, проигрывая лидеру семь баллов.
Первый круг «шмели» завершили выездным поражением от «Хоффенхайма» (1:2), а вторую половину чемпионата начали неделю назад волевой победой в гостях над «Аугсбургом» (5:3) при хет-трике новичка Холланда.
«Кельн» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на 13 месте, набрав в 18 встречах 20 очков, опережая всего на три балла опасную зону.
«Козлы» долгое время были в зоне вылета, но на последнем отрезке первенства выдали серию из четырех побед, которая подняла их по турнирке. В прошлом туре они в в родных стенах разобрались с «Вольфсбургом» (3:1).
Хотя «Кельн» и выиграл последние четыре игры, но в Дортмунде у него немного шансов на успех. Ставим на успех хозяев.
Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.35.
«Брешиа» — «Милан»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур
«Брешиа» с 15 очками в копилке находится в зоне вылета Серии А, на 19 месте. Но от спасительной строки команду отделяет всего один пункт.
В минувшем своем матче «ласточки» дома разошлись миром с «Кальяри» (2:2), т.с. прервав серию из двух поражений подряд.
«Милан» идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 28 зачетных пунктов, отставая от шестого места всего на два балла.
В двух последних турах первенства «россонери» поочередно обыграли на выезде «Кальяри» со счетом 2:0 и в родных стенах «Удинезе» — 3:2.
Миланский коллектив набрал неплохой ход, и вполне может продлить победную серию в игре с аутсайдером.
Ставка: победа «Милана» за 1.76.
«Осасуна» — «Леванте»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур
«Осасуна» не знает горечи поражений в своих последних четырех встречах с учетом всех турниров, дважды сыграв вничью в чемпионате при двух викториях в Кубке.
В турнирной таблице Примеры памплонцы с 25 зачетными пунктами расположились на 13 месте, оторвавшись от зоны вылета на девять баллов.
«Леванте» имеет в своей копилке на один пункт больше и находится на строку в турнирке выше.
«Лягушки» проиграли свои две минувшие игры. Накануне уступили в гостях «Севильи» (1:3) в Кубке страны, а перед этим в родных пенатах были слабее «Алавеса» (0:1).
Вполне возможно, что поединок соседей по турнирной таблице пройдет более-менее результативно.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.34.
Итоговый коэффициент — 3.18. 0