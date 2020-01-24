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    Прервут ли «шмели» победное шествие «козлов»?

    Экспресс дня 24 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 24 января
    «Боруссия» Д
    В пятницу, 24 января, в чемпионатах Италии, Испании и Германии пройдут стартовые поединки очередных туров.

    «Боруссия» Д — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 19-й тур

    «Боруссия» после 18 туров идет четвертой в турнирной таблице Бундеслиги, проигрывая лидеру семь баллов.

    Первый круг «шмели» завершили выездным поражением от «Хоффенхайма» (1:2), а вторую половину чемпионата начали неделю назад волевой победой в гостях над «Аугсбургом» (5:3) при хет-трике новичка Холланда.

    «Кельн» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на 13 месте, набрав в 18 встречах 20 очков, опережая всего на три балла опасную зону.

    «Козлы» долгое время были в зоне вылета, но на последнем отрезке первенства выдали серию из четырех побед, которая подняла их по турнирке. В прошлом туре они в в родных стенах разобрались с «Вольфсбургом» (3:1).

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    • Хотя «Кельн» и выиграл последние четыре игры, но в Дортмунде у него немного шансов на успех. Ставим на успех хозяев.

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.35.

    «Брешиа» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    «Брешиа» с 15 очками в копилке находится в зоне вылета Серии А, на 19 месте. Но от спасительной строки команду отделяет всего один пункт.

    В минувшем своем матче «ласточки» дома разошлись миром с «Кальяри» (2:2), т.с. прервав серию из двух поражений подряд.

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    «Милан» идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 28 зачетных пунктов, отставая от шестого места всего на два балла.

    В двух последних турах первенства «россонери» поочередно обыграли на выезде «Кальяри» со счетом 2:0 и в родных стенах «Удинезе» — 3:2.

    Миланский коллектив набрал неплохой ход, и вполне может продлить победную серию в игре с аутсайдером.

    Ставка: победа «Милана» за 1.76.

    «Осасуна» — «Леванте»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    «Осасуна» не знает горечи поражений в своих последних четырех встречах с учетом всех турниров, дважды сыграв вничью в чемпионате при двух викториях в Кубке.

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    • В турнирной таблице Примеры памплонцы с 25 зачетными пунктами расположились на 13 месте, оторвавшись от зоны вылета на девять баллов.

    «Леванте» имеет в своей копилке на один пункт больше и находится на строку в турнирке выше.

    «Лягушки» проиграли свои две минувшие игры. Накануне уступили в гостях «Севильи» (1:3) в Кубке страны, а перед этим в родных пенатах были слабее «Алавеса» (0:1).

    Вполне возможно, что поединок соседей по турнирной таблице пройдет более-менее результативно.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.34.

    Итоговый коэффициент — 3.18. 0

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