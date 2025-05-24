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    «Чайке» ничего не светит?

    Сокол — Чайка. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    «Чайка»
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Чайка». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 13:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы уже вылетели из первой лиги. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» постарается сохранить свою нынешнюю позицию, которая в теории может стать спасительной. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 24 мяча в 33 матчах первенства.

    Сокол — Чайка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Саратовцы разгромили «Шинник» (4:0).

    До того команда с боем уступила «Енисею» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Тюмени» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сокол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы провалили текущий сезон. Команда забивает с откровенной натугой.

    С «Чайкой» команда пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Сокол» добился ничьей в выездной встрече (1:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы намерены сохранить хотя бы нынешнюю позицию.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы уже спокойно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Чайка» постарается подняться в десятку. Правда, команда настреляла лишь 31 мяч в 33 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Песчанокопцы одолели «Ротор» (1:0).

    До того команда не сумела одолеть «Тюмень» (1:1). А вот поединок с «Аланией» завершился досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Песчанокопцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 42 мяча в 33 сыгранных матчах.

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    При этом «Чайка» на данном этапе уже потеряла всякую турнирную мотивацию. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, что уже немало.

    Песчанокопцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда не проигрывала в двух своих последних матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда явно способна найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Песчанокопцы не проигрывают 2 матча кряду

    • И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.

    Прогноз: Саратовцы уже вылетели из первой лиги по спортивному принципу, но весной выглядели прилично.

    Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Сокола» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сокол — Чайка?

    Матч Сокол — Чайка состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сокол — Чайка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сокол — Чайка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сокол — Чайка?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сокол — Чайка?

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.

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