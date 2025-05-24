Сокол — Чайка. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

Сокол
Чайка
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы уже вылетели из первой лиги. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» постарается сохранить свою нынешнюю позицию, которая в теории может стать спасительной. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 24 мяча в 33 матчах первенства.
Сокол — Чайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Саратовцы разгромили «Шинник» (4:0).
До того команда с боем уступила «Енисею» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Тюмени» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сокол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы провалили текущий сезон. Команда забивает с откровенной натугой.
С «Чайкой» команда пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Сокол» добился ничьей в выездной встрече (1:1).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы намерены сохранить хотя бы нынешнюю позицию.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы уже спокойно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Чайка» постарается подняться в десятку. Правда, команда настреляла лишь 31 мяч в 33 поединках лучшей лиги мира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Песчанокопцы одолели «Ротор» (1:0).
До того команда не сумела одолеть «Тюмень» (1:1). А вот поединок с «Аланией» завершился досадной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 42 мяча в 33 сыгранных матчах.
При этом «Чайка» на данном этапе уже потеряла всякую турнирную мотивацию. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, что уже немало.
Песчанокопцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда не проигрывала в двух своих последних матчах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда явно способна найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Песчанокопцы не проигрывают 2 матча кряду
- И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.
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Прогноз: Саратовцы уже вылетели из первой лиги по спортивному принципу, но весной выглядели прилично.
Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно проведут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Сокола» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24