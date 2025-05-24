Сокол — Чайка. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Чайка». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы уже вылетели из первой лиги. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» постарается сохранить свою нынешнюю позицию, которая в теории может стать спасительной. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 24 мяча в 33 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Саратовцы разгромили «Шинник» (4:0).

До того команда с боем уступила «Енисею» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Тюмени» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сокол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы провалили текущий сезон. Команда забивает с откровенной натугой.

С «Чайкой» команда пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Сокол» добился ничьей в выездной встрече (1:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы намерены сохранить хотя бы нынешнюю позицию.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы уже спокойно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Чайка» постарается подняться в десятку. Правда, команда настреляла лишь 31 мяч в 33 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Песчанокопцы одолели «Ротор» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Тюмень» (1:1). А вот поединок с «Аланией» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 42 мяча в 33 сыгранных матчах.

При этом «Чайка» на данном этапе уже потеряла всякую турнирную мотивацию. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, что уже немало.

Песчанокопцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда не проигрывала в двух своих последних матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда явно способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Песчанокопцы не проигрывают 2 матча кряду

И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.

Прогноз: Саратовцы уже вылетели из первой лиги по спортивному принципу, но весной выглядели прилично.

Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно проведут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Сокола» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24