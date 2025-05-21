Праздник продолжается: «Кристал Пэлас» громит «Вулверхэмптон» и прощается с сезоном по-королевски

«Селхёрст Парк» утопал в флажках, надувных кубках и песнях о грядущих еврокубковых ночах. Через три дня после исторической победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» вернулся домой — уже не как претендент, а как обладатель первого трофея более чем за 150 лет. На фоне этой эйфории футбольный вечер против «Вулвз» изначально казался фоном. Но даже фон у Оливера Гласнера получился ярким, дерзким и прощально-праздничным.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 4:2 Голы: 0:1 Эммануэль Агбаду (24'), 1:1 Эдвард Нкетиа (27'), 2:1 Эдвард Нкетиа (32'), 3:1 Бен Чилвел (50'), 3:2 Йёрген Странн Ларсен (62'), 4:2 Эберечи Эзе (86') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Джоэл Уорд (Даити Камада, 71'), Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Бен Чилвел, Уилл Хьюз (Джастин Девенни, 46'), Хефферсон Лерма, Ромен Эссе (Эберечи Эзе, 81'), Исмаила Сарр (Матеус Франса, 63'), Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 81') Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Райан Айт Нури, Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Нассер Джига (Нелсон Семеду, 46'), Гонсалу Гуэдеш, Пабло Сарабия (Маршал Манетси, 68'), Андре (Жуан Гомес, 46'), Жанрикне Беллегард, Йёрген Странн Ларсен (Матеус Кунья, 68'), Родригу Гомеш (Хван Хи Чан, 81') Предупреждения: Эммануэль Агбаду (22'), Тоте Антонио Гомеш (59'), Джоэл Уорд (69')

Гости выглядели спокойными: спасённые от вылета, лишённые турнирной мотивации, с экспериментальным составом. Даже тренер Витор Перейра признал — «мы дарили сопернику подарки». Хотя первым подарком вечера стал гол «волков»: уже на 24-й минуте Эммануэль Агбаду с подачи Йоргена Ларсена пробил по воротам с угла вратарской — и даже незначительного движения хватило, чтобы отправить мяч за линию. 0:1 — «Пэлас» пропустил, но не растерял ни капли своего торжественного настроения.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

«Селхёрст Парк» не притих, и через три минуты стадион уже ликовал.

Минуты Нкетии: два удара — два гола

Если кто и нуждался в этом вечере, то это Эдди Нкетия. Проведя непростой сезон после перехода из «Арсенала», он получил шанс в основе и мгновенно его использовал. Сначала на 28-й минуте Ромен Эссе сделал идеальный прострел с фланга, и Нкетия хлёстким ударом сравнял счёт.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

А ещё через пять минут — дубль. На сей раз ассистировал Исмаила Сарр, и Эдди уверенно замкнул в касание. 2:1.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

«Все были заряжены, и мы добились победы, — сказал позже Нкетия. — Связь между фанатами и командой сейчас невероятна. Европейские вечера здесь будут незабываемы».

Первый гол Чилуэлла и ответ от «Вулвз»

Второй тайм начался с третьего удара: Бен Чилуэлл, получив право на штрафной, закрутил мяч в штрафную, и тот рикошетом от всё того же Агбаду влетел в сетку. Первый гол Чилуэлла в футболке «Пэлас» — и 3:1. В этот момент футбол перестал быть важным — фанаты уже праздновали, снимая майки, размахивая кубками и распевая гимн Лиги Европы, звучащий из динамиков перед матчем.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

Но гости не сдавались. Всё тот же Ларсен, отдавший голевой пас в первом тайме, сам отличился на 62-й минуте — после навеса с угла поля он классно пробил головой. 3:2 — интрига будто бы вернулась. Но ненадолго.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

Мастерство Эзе

Когда понадобился контроль — Оливер Гласнер выпустил Эзе. Герой «Уэмбли» не подвёл и на этот раз. На 86-й минуте он прошёл сквозь защитников «Вулвз», будто их не существовало, и выстрелил в ближний угол, оставив Дэна Бентли без шансов. Великолепный мяч — и достойное завершение праздника. 4:2.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

«Селхёрст Парк» ревел, пел и плакал. Особенно в момент, когда с поля уходил Джоэл Уорд — старожил клуба, сыгравший 364 матча за «Пэлас». Ему аплодировали стоя, а Стив Пэриш едва сдерживал слёзы. Позже именно Уорд вынес Кубок к трибуне «Холмсдэйл» и подарил фанатам счастье, которое те ждали с 1990 года.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон globallookpress.com

Новый клуб, новая эра

Эта победа стала 51-й очковой отметкой «Кристал Пэлас» — лучший результат с 1991 года. Но куда важнее — это ощущение будущего. С Гласнером, с Эзе, с Матетой, Сарром и Камадой, с юными талантами вроде Эссе — эта команда выглядит не просто вдохновлённой. Она готова к еврокубкам.