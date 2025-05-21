Праздник продолжается: «Кристал Пэлас» громит «Вулверхэмптон» и прощается с сезоном по-королевски

Гости выглядели спокойными: спасённые от вылета, лишённые турнирной мотивации, с экспериментальным составом. Даже тренер Витор Перейра признал — «мы дарили сопернику подарки». Хотя первым подарком вечера стал гол «волков»: уже на 24-й минуте Эммануэль Агбаду с подачи Йоргена Ларсена пробил по воротам с угла вратарской — и даже незначительного движения хватило, чтобы отправить мяч за линию. 0:1 — «Пэлас» пропустил, но не растерял ни капли своего торжественного настроения.
«Селхёрст Парк» не притих, и через три минуты стадион уже ликовал.
Минуты Нкетии: два удара — два гола
Если кто и нуждался в этом вечере, то это Эдди Нкетия. Проведя непростой сезон после перехода из «Арсенала», он получил шанс в основе и мгновенно его использовал. Сначала на 28-й минуте Ромен Эссе сделал идеальный прострел с фланга, и Нкетия хлёстким ударом сравнял счёт.
А ещё через пять минут — дубль. На сей раз ассистировал Исмаила Сарр, и Эдди уверенно замкнул в касание. 2:1.
«Все были заряжены, и мы добились победы, — сказал позже Нкетия. — Связь между фанатами и командой сейчас невероятна. Европейские вечера здесь будут незабываемы».
Первый гол Чилуэлла и ответ от «Вулвз»
Второй тайм начался с третьего удара: Бен Чилуэлл, получив право на штрафной, закрутил мяч в штрафную, и тот рикошетом от всё того же Агбаду влетел в сетку. Первый гол Чилуэлла в футболке «Пэлас» — и 3:1. В этот момент футбол перестал быть важным — фанаты уже праздновали, снимая майки, размахивая кубками и распевая гимн Лиги Европы, звучащий из динамиков перед матчем.
Но гости не сдавались. Всё тот же Ларсен, отдавший голевой пас в первом тайме, сам отличился на 62-й минуте — после навеса с угла поля он классно пробил головой. 3:2 — интрига будто бы вернулась. Но ненадолго.
Мастерство Эзе
Когда понадобился контроль — Оливер Гласнер выпустил Эзе. Герой «Уэмбли» не подвёл и на этот раз. На 86-й минуте он прошёл сквозь защитников «Вулвз», будто их не существовало, и выстрелил в ближний угол, оставив Дэна Бентли без шансов. Великолепный мяч — и достойное завершение праздника. 4:2.
«Селхёрст Парк» ревел, пел и плакал. Особенно в момент, когда с поля уходил Джоэл Уорд — старожил клуба, сыгравший 364 матча за «Пэлас». Ему аплодировали стоя, а Стив Пэриш едва сдерживал слёзы. Позже именно Уорд вынес Кубок к трибуне «Холмсдэйл» и подарил фанатам счастье, которое те ждали с 1990 года.
Новый клуб, новая эра
Эта победа стала 51-й очковой отметкой «Кристал Пэлас» — лучший результат с 1991 года. Но куда важнее — это ощущение будущего. С Гласнером, с Эзе, с Матетой, Сарром и Камадой, с юными талантами вроде Эссе — эта команда выглядит не просто вдохновлённой. Она готова к еврокубкам.