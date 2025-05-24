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    «Торпедо» завершит сезон уверенной победой и выйдет в РПЛ

    Торпедо — КАМАЗ: ставка за 2.20 и прогноз на матч Первой лиги

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    «Торпедо»
    24 мая в 34-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Торпедо» и «КАМАЗ». Начало встречи — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «КАМАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 13:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: московский коллектив является главным претендентом на то, чтобы получить вторую путевку в РПЛ.

    В настоящий момент «автозаводцы» идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 64 балла.

    Торпедо — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

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    За 33 тура команда из Москвы смогла 50 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-черные» смогли победить «Сочи» (1:0), «Шинник» (1:0), «Балтику» (1:0) и «Аланию» (4:2).

    Только до этого москвичи сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Перед этим же команда из столицы России уступила «Чайке» (1:2) и «Ротору» (0:1).

    Не сыграют: в столичном коллективе все в строю.

    Состояние команды: подопечным Олег Кононова достаточно сыграть вничью для того, чтобы стать вторым и повыситься в классе. «Торпедо» уже одной ногой в РПЛ и должен доказать, что по праву будет выступать в следующем сезоне в высшей лиге.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: команда из Набережных Челнов уже ни за что не борется и находится во второй части турнирной таблице.

    Сейчас у «автозаводцев» 37 зачетных баллов и 12-я строчка.

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    • Челнинцы смогли 30 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-синие» сыграли вничью с «Аланией» (1:1), а также проиграли «Ротору» (0:4) и «СКА-Хабаровску» (1:2).

    Только до этого челнинский коллектив смог победить в родных стенах «Родину» (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Ильдара Ахметзянова уже выполнили главную задачу на текущий сезон — остались в Первой лиге. Сейчас «КАМАЗ» просто доигрывает текущий сезон и может начинать подготовку к следующему.

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    В прошлом сезоне «КАМАЗ» финишировал на 12-й строчке и в этом может финишировать на идентичной позиции.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» победило в четырех последних матчах

    • «КАМАЗ» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Торпедо» выиграло у «КАМАЗа» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа «КАМАЗа» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: торпедовцам нужна победа и они захотят завершить сезон на мажорной ноте и выйти в РПЛ.

    Ставка: победа «Торпедо» с форой+1 за 2.20.

    Прогноз: обе команды вполне могут забить, ведь это последняя игра и «КАМАЗу» особо ничего не нужно.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо — КАМАЗ?

    Матч Торпедо — КАМАЗ состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо — КАМАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Торпедо с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо — КАМАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Торпедо с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо — КАМАЗ?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо — КАМАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа «КАМАЗа» — в 5.10.

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    Торпедо — КАМАЗ: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. «Торпедо» завершит сезон уверенной победой и выйдет в РПЛ
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