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    Арсенал Тула — Балтика. Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Балтика»
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    «Арсенал» Тула
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Балтика». Начало встречи — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 13:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Арсенал» находится на 10-м месте в таблице Первой лиги.

    Команда набрала 40 очков в 33-х встречах. У «канониров» 8 побед, 16 ничьих и 9 поражений.

    Арсенал Тула — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Май для команды вышел не слишком удачный. В трех матчах была одержана одна победа.

    Ранее «Арсенал» уступил «Сочи» (0:1) и «Родине» (1:5). Победу удалось одержать в гостях над «Уфой» (2:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Выше десятого места туляки уже точно не поднимутся. Главная задача для «Арсенала» — перед своими болельщиками закончить сезон на мажорной ноте.

    На домашней арене «Арсенал» выступает неудачно. В 2025 году в родных стенах команда выиграла только один матч из пяти.

    6 апреля «Арсенал» на своем поле одолел «Сокол» со счетом 1:0. Решающий гол забил Амур Калмыков.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «Балтика» выполнила главную цель на сезон. Команда добилась повышения в классе.

    Клуб лидирует в таблице Первой лиги. «Балтика» набрала 68 очков в 33-х матчах. У команды 19 побед, 11 ничьих и три поражения.

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    • Последние матчи: В двух последних матчах Первой лиги «Балтика» не забила ни одного гола. Впрочем, команда также ни разу не пропустила. «Балтика» разошлась миром с «Черноморцем» и «Енисеем», сыграв вничью 0:0.

    В текущем месяце «Балтика» еще не побеждала. Поражение было одно — 3 мая команда в родных стенах уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1.

    Состояние команды: Перед «Балтикой» уже не стоит турнирных задач. Первое место команда не упустит.

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    Наверняка лидер Первой лиги в ближайшей встрече задействует резерв. Можно дать игровую практику футболистам, которые нечасто выходят на поле. Поражение в Туле не испортит настроения «Балтике», ведь команда досрочно вышла в РПЛ.

    В первом круге клубы не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Статистика для ставок

    • На домашней арене «Арсенал» в 2025 году выиграл только один матч из пяти

    • В мае «Балтика» еще не побеждала

    • В первом круге команды сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.

    Прогноз: «Балтика» уже вышла в РПЛ. К тому же, в мае команда еще ни разу не победила. Туляки окажут сопротивлению чемпиону Первой лиги. Вполне возможен ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.18.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и за 90 минут забьют минимум два гола.

    Ставка: ТБ 2 за 1.95

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал Тула — Балтика?

    Матч Арсенал Тула — Балтика состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал Тула — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал Тула — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал Тула — Балтика?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал Тула — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в 3.28.

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