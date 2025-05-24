Арсенал Тула — Балтика. Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

Арсенал Тула
Балтика
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Арсенал» находится на 10-м месте в таблице Первой лиги.
Команда набрала 40 очков в 33-х встречах. У «канониров» 8 побед, 16 ничьих и 9 поражений.
Арсенал Тула — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Май для команды вышел не слишком удачный. В трех матчах была одержана одна победа.
Ранее «Арсенал» уступил «Сочи» (0:1) и «Родине» (1:5). Победу удалось одержать в гостях над «Уфой» (2:1).
Состояние команды: Выше десятого места туляки уже точно не поднимутся. Главная задача для «Арсенала» — перед своими болельщиками закончить сезон на мажорной ноте.
На домашней арене «Арсенал» выступает неудачно. В 2025 году в родных стенах команда выиграла только один матч из пяти.
6 апреля «Арсенал» на своем поле одолел «Сокол» со счетом 1:0. Решающий гол забил Амур Калмыков.
«Балтика»
Турнирное положение: «Балтика» выполнила главную цель на сезон. Команда добилась повышения в классе.
Клуб лидирует в таблице Первой лиги. «Балтика» набрала 68 очков в 33-х матчах. У команды 19 побед, 11 ничьих и три поражения.
Последние матчи: В двух последних матчах Первой лиги «Балтика» не забила ни одного гола. Впрочем, команда также ни разу не пропустила. «Балтика» разошлась миром с «Черноморцем» и «Енисеем», сыграв вничью 0:0.
В текущем месяце «Балтика» еще не побеждала. Поражение было одно — 3 мая команда в родных стенах уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1.
Состояние команды: Перед «Балтикой» уже не стоит турнирных задач. Первое место команда не упустит.
Наверняка лидер Первой лиги в ближайшей встрече задействует резерв. Можно дать игровую практику футболистам, которые нечасто выходят на поле. Поражение в Туле не испортит настроения «Балтике», ведь команда досрочно вышла в РПЛ.
В первом круге клубы не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.
Статистика для ставок
- На домашней арене «Арсенал» в 2025 году выиграл только один матч из пяти
- В мае «Балтика» еще не побеждала
- В первом круге команды сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в 3.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.
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Прогноз: «Балтика» уже вышла в РПЛ. К тому же, в мае команда еще ни разу не победила. Туляки окажут сопротивлению чемпиону Первой лиги. Вполне возможен ничейный исход.
Ставка: ничья за 3.18.
Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и за 90 минут забьют минимум два гола.
Ставка: ТБ 2 за 1.95